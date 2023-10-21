الجمهوريون يتخلون عن حليف ترامب

تخلى الجمهوريون عن حليف دونالد ترامب المحافظ المتشدد جيم جوردان كمرشحهم لرئاسة مجلس النواب في اقتراع سرّي تم، الجمعة، بعدما فشل بالفوز بالمنصب للمرة الثالثة.

وقال نواب للصحافيين لدى مغادرتهم كابيتول هيل إنهم سيعقدون ((منتدى للمرشحين)) لاختيار مرشحهم المقبل الاثنين، فيما يتوقع أن يتم الإعلان، الأحد، عن عدد من الأسماء.

ويسلط التصويت الضوء على الخلل في صفوف الجمهوريين الذين يتمتعون بالأغلبية في مجلس النواب، بعدما طلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس تمويلاً طارئاً بقيمة 106 مليارات دولار يشمل الجزء الأكبر منه مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل، في ظل غياب أي أمل بإمكانية إقراره سريعاً. كذلك، يعني ذلك غياب التصويت على الميزانية الفدرالية الأمريكية، التي تنتهي صلاحيتها في غضون بضعة أسابيع.

وخسر جوردان دعم 25 عضواً من حزبه الجمهوري، فيما يتراجع عدد النواب المؤيدين لمسعاه لتولي المنصب مع كل جولة تصويت.

وفي الأيام الـ17، منذ أطاح تمرد لليمينيين المتشددين بكيفن ماكارثي، ولم ينجح أي من الجمهوريين في جمع عدد كاف من الأصوات للحلول مكانه.

وتتحدث وسائل إعلام أمريكية عن وجود عدد من الجمهوريين الذي يفكرون بالترشّح لمنصب رئيس المجلس، بينما أوضح النواب الذي صوّتوا ضد جوردان أنهم لن يبدلوا موقفهم، بغض النظر عن عدد المرات التي يطلب فيها التصويت.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز