استقالة وزير العدل البلجيكي بعد هجوم بروكسل

استقال وزير العدل البلجيكي فينسنت فان كويكنبورن بعد أربعة أيام من هجوم إرهابي دموي على اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين في بروكسل.

وبرر فان كويكنبورن قراره مساء الجمعة قائلاً إنه يتحمل مسؤولية شخصية عن خطأ إداري خطير. وقال إن الرجل الذي نفذ الهجوم كان يمكن ترحيله إلى تونس قبل فترة طويلة.

وقال فان كويكنبورن إن حقيقة أن طلب الترحيل إلى تونس، الذي تم تقديمه في 15 أغسطس 2022، لم يتم التعامل معه من جانب القاضي المختص يعد خطأ فردياً خطيراً وغير مقبول أدى إلى تداعيات وخيمة. ولم يتضح سبب عدم تعامل القاضي مع طلب الترحيل. وأوضحت السلطات القضائية أنه تم تقديم 31 طلب ترحيل دولي للقاضي خلال العام الماضي، قام بالتعامل مع 30 طلباً إلا أنه لم يتعامل مع طلب القاتل. وقتل مشجعان سويديان في الهجوم الذي وقع مساء الاثنين الماضي على هامش مباراة في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم بين بلجيكا والسويد.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم. وقتلت الشرطة المهاجم، وهو تونسي يدعى عبد السلام الجيلاني، يوم الثلاثاء. وذكرت السلطات الإيطالية، أنه كان معروفاً بتطرفه منذ عام 2016.

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