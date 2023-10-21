تظاهرات تضامن مع غزة في أنحاء مختلفة من العالم

لم تقتصر مظاهر التضامن مع غزة وفلسطين على العرب، بل شهدت عواصم عديدة في العالم تظاهرات كبيرة احتجاجاً على استمرار الحرب على غزة.

وخرجت احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء العالم أمس، تضامناً مع الفلسطينيين ولمطالبة إسرائيل بوقف قصفها لغزة.

ففي لندن تجمع آلاف المتظاهرين تحت المطر في ماربل آرك بالقرب من هايد بارك قبل أن يسيروا إلى منطقة وايتهول الحكومية. ودعا المشاركون، وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية، إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي والغارات الجوية الإسرائيلية. وحثت السلطات البريطانية المتظاهرين على الانتباه لـ ((الألم الذي تشعر به الطائفة اليهودية)).

وقالت الشرطة إنه كان هناك بعض الفوضى وبعض الأمثلة على خطاب الكراهية خلال الاحتجاجات، لكن ((أغلبية النشاط الاحتجاجي كانت قانونية وجرت دون حوادث)).

وفي نيويورك، سار مئات المتظاهرين، مسلمين ويهوداً وغيرهم، إلى مكتب السيناتور الأمريكية كريستين غيليبراند في مانهاتن، وهتف العديد منهم ((أوقفوا إطلاق النار الآن)). وفي وقت لاحق، ألقت الشرطة القبض على عشرات المتظاهرين الذين أغلقوا الجادة الثالثة خارج مكتب غيليبراند بالجلوس على الطريق.

إضاءة شموع

وفي مكسيكو سيتي، تجمع العشرات خارج السفارة الإسرائيلية، وأضاءوا الشموع وهتفوا ((فلسطين حرة)). وفي أستراليا، تظاهر الآلاف في وسط سيدني، وهم يهتفون ((فلسطين لن تموت أبداً)).

وشهدت مدينة دوسلدورف الألمانية، تظاهرات عارمة تضامناً مع غزة. ورفع آلاف المتظاهرين الأعلام الفلسطينية، وطالبوا بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي، وإدخال المساعدات للقطاع، وفقاً لما نقلت وكالة سبوتنيك عن مشاركين.

وخرجت تظاهرات تضامن في كوريا الجنوبية وبرلين ولوزان السويسرية وتشيلي، كما يواصل الفرنسيون التظاهر في عدد من المدن الفرنسية دعماً للفلسطينيين، رغم التضييقات من الشرطة الفرنسية.

كما شهدت كل من الأرجنتين والإكوادور تظاهرتين شعبيتين، احتجاجاً على القصف المتواصل على غزة. ومن ماليزيا، توجه العشرات نحو السفارة الأمريكية في العاصمة كوالالمبور، احتجاجاً على القصف العنيف على غزة، على وقع هتافات نصرة للأقصى ولفلسطين.

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