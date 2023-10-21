إسرائيل تكثف قصف غزة تمهيداً للهجوم البري

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس، أنه يعتزم تكثيف ضرباته على غزة استعداداً للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع، حيث حشدت إسرائيل عشرات الآلاف من جنودها ومئات من دباباتها على طول الحدود مع غزة تمهيداً لاجتياح بري محتمل، في حين أفادت مصادر طبية عن مقتل 4385 شخصاً في غزة وآلاف الجرحى منذ بدء الحرب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجنرال دانييل هاغاري ((علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة، وليس وفق ما يقول لنا أي طرف.. سنكثف الضربات ونقلل (حجم) الخطر)).

قتلى وجرحى

وقتل 248 فلسطينياً في هجمات إسرائيل على غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقال رئيس المكتب الإعلامي في غزة سلامة معروف إن ((هجمات إسرائيل المتواصلة للأسبوع الثالث تسببت بنزوح نحو مليون و400 ألف. وأوضح أنه تم رصد استهداف 164 ألف وحدة سكنية دمر منها 15100 فيما تضررت نحو 139 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 10656 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

وأضاف أن 67 مقراً حكومياً وعشرات المرافق العامة والخدماتية دمرت في الهجمات، فيما تعرضت 176 مدرسة لأضرار، منها 30 مدرسة خرجت عن الخدمة.

وفي الشمال، استهدف عناصر ((حزب الله)) أمس، ثلاثة مواقع عسكرية إسرائيلية جنوبي الحدود اللبنانية، بالإضافة إلى استهداف آلية هامر ودبابة إسرائيلية. وأعلن الحزب في بيان أن مقاتليه قاموا بقصف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتلال كفرشوبا بالصواريخ والأسلحة المناسبة. وفي بيانٍ ثانٍ قال إن عناصره استهدفوا موقع العباد.

وقال في بيان ثالث إن مقاتليه استهدفوا موقع حانيتا. وأشار الحزب في بيان رابع إلى استهداف قوة مشاة إسرائيلية في ثكنة هونين (راميم). وفي بيان خامس أعلن عن إطلاق صواريخ موجهة على آلية هامر تابعة للجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة دوفيف وأوقعوا أفراد طاقمها بين قتيل وجريح.

وعند تقدم دبابة باتجاه الموقع المستهدف تم استهدافها بالصواريخ الموجهة. بالمقابل أعلن الحزب عن مقتل أربعه من عناصره، حيث قصفت القوات الإسرائيلية أطراف بلدتي بليدا وبرج الملوك.

كما قصفت القوات الإسرائيلية أطراف بلدتي الضهيرة وعلما الشعب، وطالت القذائف الإسرائيلية بلدة حولا، بالإضافة إلى بلدات يارون وعيتا الشعب ورميش.

وسقطت قذيفة إسرائيلية على مزرعة ماعز في وادي خنسا على أطراف بلدة الماري قضاء حاصبيا، ما أدى إلى نفوق عدد من رؤوس الماعز. كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على وادٍ يقع بين بلدتي يارين والجبين، أعقبها بغارة ثانية على أطراف بلدة يارين.

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