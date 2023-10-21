الاتحاد الأوروبي: منع وصول المياه لغزة جريمة دولية

أعلن جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، خلال مشاركته في قمة القاهرة للسلام، ((أن عدم السماح لسكان غزة بالحصول على المياه يعدّ جريمة دولية))

وتهدف القمة إلى بحث إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووقف إطلاق النار، وبحث سُبل تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، بموجب حل قرار الدولتين.

من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن الهدف الرئيسي للقمة هو ((الاستماع لبعضنا البعض)).

وأضاف ((لكننا نتفهم أننا بحاجة إلى العمل معاً بشكل أكبر)) في قضايا من بينها الوضع الإنساني وتجنب التصعيد في المنطقة وعملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وتسبب القرار الإسرائيلي بقطع الكهرباء وإمدادات الوقود على قطاع غزة، في أزمة مياه خانقة، حيث تعمل الآبار الجوفية التي تعتبر المصدر الرئيسي للمياه بمولدات الطاقة، الأمر الذي حال دون القدرة على استخراج المياه وتلبية حاجة سكان القطاع.

وقال مدير عام مصلحة مياه الساحل في غزة، ومسؤول لجنة الطوارئ لقطاع المياه المهندس، منذر شبلاق، في تصريح لوسائل الإعلام أمس إن الأزمة تفاقمت حين قررت السلطات الإسرائيلية ، قطع الكهرباء عن قطاع غزة مع بداية الحرب. وأشار إلى أن محطتي تحلية مياه تعملان فقط حالياً بينما المحطة الثالثة يصعب استخدامها كونها تقع في نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية. وأوضح أن ((الأزمة خانقة فعلاً))، محذراً من أنه إذا استمر الحال في ضوء نقص إمدادات الوقود فلن تكون السلطات المحلية قادرة على توفير إمدادات المياه للسكان.

وأكد: ((إننا الآن نعمل بكل الإمكانات المتاحة لتفادي موت الناس من العطش))، مضيفاً أن ((بعض المناطق لم تصلها المياه منذ السابع من أكتوبر الحالي، وأخرى وصلتها المياه مرة واحدة في أحسن الأحوال، وكلها إمدادات إما نقلت بالشاحنات وإما حملت من السكان أنفسهم)).

ولجأت سلطات المياه في غزة إلى استخدام صهاريج المياه في محاولة للتعاطي مع الأزمة، وإيصال المياه للمناطق التي تعاني من النقص، لا سيما المدارس التي باتت تضم مئات آلاف النازحين.وتفرض إسرائيل حصاراً خانقاً على قطاع غزة، وتمنع الكثير من الأشياء الضرورية من الدخول للقطاع باستثناء التي عبرت أمس عبر معبر رفح بجهود دولية حثيثة.

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