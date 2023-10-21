Sunday, 22 October 2023 04:52 GMT

مقبرة جماعية ثانية لقتلى مجهولي الهوية

10/21/2023 7:27:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تولت جهات حكومية فلسطينية في غزة، أمس، دفن جثث 43 قتيلاً مجهولي الهوية في مقبرة جماعية بعد أن قضوا في هجمات إسرائيل المتواصلة منذ 15 يوماً.

ونشرت وزارة الصحة في غزة مقطع فيديو يوثق إنهاء إجراءات تجهيز جثث القتلى قبل دفنهم في مقبرة جماعية في ظل تعذر التعرف على هوياتهم. وقال طبيب ظهر في مقطع الفيديو إنه تعذر التعرف على هويات القتلى بسبب تحول أجسادهم إلى أشلاء متقطعة. وعرض الطبيب كفنا وضع داخله أشلاء متقطعة لأربع جثث.

وقال مسؤول آخر إن دفن هؤلاء القتلى مجهولي الهوية تم بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من وزارتي الصحة والأوقاف بإشراف الطب الشرعي. وذكر أن هؤلاء تواجدوا في ثلاجات القتلى منذ أيام ولم يتم التعرف عليهم، وبدء تغير معالم الجثامين. وقبل ستة أيام جرى الإعلان عن دفن جثث 63 قتيلاً من مجهولي الهوية في مقبرة جماعية بعد تعذر التعرف عليهم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN21102023000110011019ID1107281356

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث