مقبرة جماعية ثانية لقتلى مجهولي الهوية

تولت جهات حكومية فلسطينية في غزة، أمس، دفن جثث 43 قتيلاً مجهولي الهوية في مقبرة جماعية بعد أن قضوا في هجمات إسرائيل المتواصلة منذ 15 يوماً.

ونشرت وزارة الصحة في غزة مقطع فيديو يوثق إنهاء إجراءات تجهيز جثث القتلى قبل دفنهم في مقبرة جماعية في ظل تعذر التعرف على هوياتهم. وقال طبيب ظهر في مقطع الفيديو إنه تعذر التعرف على هويات القتلى بسبب تحول أجسادهم إلى أشلاء متقطعة. وعرض الطبيب كفنا وضع داخله أشلاء متقطعة لأربع جثث.

وقال مسؤول آخر إن دفن هؤلاء القتلى مجهولي الهوية تم بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من وزارتي الصحة والأوقاف بإشراف الطب الشرعي. وذكر أن هؤلاء تواجدوا في ثلاجات القتلى منذ أيام ولم يتم التعرف عليهم، وبدء تغير معالم الجثامين. وقبل ستة أيام جرى الإعلان عن دفن جثث 63 قتيلاً من مجهولي الهوية في مقبرة جماعية بعد تعذر التعرف عليهم.

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