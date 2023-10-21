رسالة دولية من القاهرة: التهجير إلى سيناء مرفوض

اتفقت مواقف رؤساء وزعماء الدول المشاركة في مؤتمر القاهرة للسلام، على ضرورة التصدي لدعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.

وفي كلمات أكثر من 30 زعيماً ومسؤولاً دولياً خلال المؤتمر الذي دعا له الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كانت فكرة رفض تهجير الفلسطينيين حاضرة بقوة، إلى جانب ضرورة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.

وقال السيسي في كلمته إن ((العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير، وقد أكدت مصر على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء)). وهو موقف أكد عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال خبراء ومتابعون إن اتفاق مواقف المشاركين في القمة على أنه لا مجال لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ((سيؤثر لا محالة في القضية، وسيمثل ورقة ضغط على المخطط الإسرائيلي)). ونقل موقع ((سكاي نيوز عربية))، عن المحلل السياسي الفلسطيني نزار جبر قوله إن قمة القاهرة حملت الكثير من الرسائل، أهمها التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين.

وكان هناك إجماع عالمي على هذا المبدأ، وأن الأفضل هو حل الدولتين كي يعيش الشعبان في سلام.

دعم دولي

وأضاف: إن هذه القمة أعطت للقاهرة دعماً دولياً وتأييداً لموقفها الرافض للمخطط الإسرائيلي.

وأشار إلى أن توقيت القمة وما خرجت به من نتائج يشير إلى تخطيط جيد من القيادة السياسية في مصر، مؤكداً أن هناك الآن رأياً واضحاً من أكثر من 30 دولة عربية وأجنبية، تقول إن الحل الأمثل هو حل الدولتين ورفض التهجير نهائياً.

وأضاف: إن مصر في الأيام المقبلة، ستلعب دوراً أكبر في الوساطة والضغط على إسرائيل لتخفيف الحصار، ولديها من الأوراق ما يجعلها تنجح في ذلك، حيث إن إسرائيل ترغب في الحفاظ على علاقاتها مع مصر، والأخيرة قادرة على ضمان عدم اتساع رقعة الصراع بقدرتها على التفاوض وعلاقاتها الدبلوماسية الناجحة. وفي السياق ذاته، قال الكاتب الصحافي بوكالة أنباء الشرق الأوسط المختص في الشأن الفلسطيني صلاح جمعة إن مصر قالت خلال القمة إن فكرة التهجير خط أحمر بالنسبة لها، مشيراً إلى أن القمة كانت فرصة لتأكيد موقف مصر أمام دول العالم.

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