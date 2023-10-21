أول 20 شاحنة إلى غزة.. مساعدات بلا وقود

دخلت إلى قطاع غزة أمس، أولى شاحنات الإغاثة الإنسانية التي كانت عالقة في مصر، عبر معبر رفح البري، بعد أيام من المشاحنات الدبلوماسية بشأن شروط تسليم المساعدات، لكنها خلت من الوقود وسط تحذير أممي من كارثة إنسانية إذا لم يصل الوقود إلى المستشفيات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، أمس، إن عدم إدخال الوقود فوراً إلى مستشفيات قطاع غزة سيشكل خطراً حقيقياً على الجرحى والمرضى. وأكدت وزارة الصحة في غزة خروج 7 مستشفيات و25 مركزاً صحياً عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود، وفقاً لـ((سكاي نيوز عربية)).

وأضافت: ((مستشفيات قطاع غزة جفت مواردها تماماً بسبب افتقاد أبسط المقومات العلاجية الطارئة بما فيها الوقود، نناشد المجتمع الدولي ومصر العمل الفوري على إدخال الوقود والاحتياجات الصحية الطارئة قبل فقدان المزيد من الضحايا داخل المستشفيات)). وعرض التلفزيون المصري لقطات تظهر دخول شاحنات إلى المنطقة الحدودية لمعبر رفح من الجانب المصري، وهو الطريق الرئيسي للدخول والخروج من قطاع غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.

كارثة إنسانية

وحذرت الأمم المتحدة من ((كارثة إنسانية)) في غزة إذا لم تصل إمدادات الوقود اللازمة لاستمرار تشغيل مولدات الطاقة في المستشفيات إلى مستويات منخفضة خطرة. وزار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحدود، الجمعة، للدفع بدخول المساعدات، قائلاً إن العمل لا يزال جارياً على آلية لتفتيش المساعدات طلبتها إسرائيل.

وتحركت شاحنات تحمل إمدادات مساعدات، إلى قطاع غزة. وهي أولى الشاحنات منذ اندلاع الحرب قبل أسبوعين بين إسرائيل وحركة حماس. وكانت الشاحنات تحمل مساعدات طبية ومساعدات إنسانية أخرى برفقة فرق طبية مصرية، على حد قول مسؤولين مصريين وأمميين. وفتحت الحدود صباح أمس.

وأغلقت بعد الظهر بعد أن انتهت 20 شاحنة من تفريغ بضائعها على الجانب الفلسطيني وعادت، وفقاً لمصدر أمني مصري. وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) شريطة عدم الكشف عن هويته: ((تم إغلاق المعبر مرة أخرى في انتظار تعليمات جديدة لإعادة فتحه)).

اتفاق ثلاثي

وتمت إدخال الشاحنات بموجب اتفاق بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، وفقاً لما قاله خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء لوكالة الأنباء الألمانية.

وحسب المقرر، تسلم المساعدات إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، التي تقوم بدورها بتوزيعها على سكان غزة. ويتوقع منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث أن تتبع القافلة الإنسانية الأولى المكونة من 20 شاحنة قافلة أخرى بسرعة.

حيث من المتوقع أن يعاد فتح المعبر اليوم الأحد لمرور المزيد من شاحنات الإغاثة. وقال جريفيث في القاهرة: ((أنا واثق من أن هذا التسليم سيكون بداية لجهد مستدام لتوفير الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والوقود لسكان غزة، بطريقة آمنة ويمكن الاعتماد عليها وغير مشروطة ودون عوائق)). وقالت منظمة الصحة العالمية إن أربع شاحنات من المنظمة التابعة للأمم المتحدة كانت في طريقها أيضاً إلى غزة.

وكانت تحمل الأدوية والإمدادات للجرحى والمصابين بأمراض مزمنة. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن لديه 60 طناً من المواد الغذائية في قافلة أمس. وكانت الولايات المتحدة ووكالات الأمم المتحدة تتوقع أن يفتح معبر رفح أبوابه للمساعدات الأربعاء. وأشار مسؤولون مصريون وأمريكيون إلى الحاجة إلى إصلاح الطرق كأحد أسباب التأخير. كما ألقى المصريون باللوم على القصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من الحدود باعتبار أن ذلك يجعل المهمة غير آمنة.

لا وقود

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه لم يتم جلب أي وقود إلى غزة ضمن أول قافلة مساعدات إنسانية دخلت القطاع. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجري إنه لم يتم إدخال سوى مياه ومواد غذائية وأدوية للفلسطينيين في الجزء الجنوبي من القطاع الساحلي. وحذرت وزارة الصحة في غزة من ((خطر حقيقي على المصابين والمرضى)) بالمستشفيات، إذا لم يتم إدخال الوقود، اللازم لتشغيل المولدات، على الفور.

واعتبرت ((حماس)) أن الحديث عن إدخال 20 شاحنة فقط من المساعدات إلى جنوب غزة فقط هو ((محاولة أمريكية إسرائيلية لذر الرماد في العيون ولخداع الرأي العام بحل الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة)). وشددت على أن قطاع غزة بحاجة إلى كميات أكبر من ذلك بكثير من المواد الطبية والأغذية، وأنه كان يدخل القطاع قرابة الـ 500 شاحنة يومياً وهو دون الحد الأدنى الطبيعي والمطلوب في ظل الحصار الإسرائيلي.

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