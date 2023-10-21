قمة القاهرة للسلام.. مخاوف من حرب أوسع نطاقاً

دفعت قمة القاهرة للسلام في الشرق الأوسط، أمس، في اتجاه إنهاء الحرب بين إسرائيل وغزة.

ولم يتم تمثيل إسرائيل في القمة، التي أطلق عليها رسمياً ((قمة القاهرة للسلام)). وأعرب مشاركون في الاجتماع عن مخاوفهم من تحوّل الحرب الدائرة إلى حرب إقليمية أوسع نطاقاً.

وفي كلمة افتتاحية للقمة، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن الهدف من الاجتماع يجب أن يكون ((التوصل إلى خارطة طريق لإنهاء المأساة الإنسانية الحالية وإحياء عملية السلام)). وأضاف أن القمة تعقد في ((أوقات عصيبة تختبر إنسانيتنا)).

وقال السيسي إن مصر تجدد رفضها للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية لأن ذلك من شأنه تصفية القضية الفلسطينية. وأضاف أنه لن تتم تصفية القضية الفلسطينية تحت أي ظرف من الظروف على حساب مصر.

وقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعمه لموقف السيسي. وقال: ((لن نقبل النزوح. سنبقى صامدين على أرضنا مهما كانت التحديات)).

وعبّر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن غضبه وحزنه إزاء أعمال العنف التي استهدفت المدنيين الأبرياء في غزة والضفة الغربية وإسرائيل. وقال الملك عبدالله الثاني، في كلمته إن ((حملة القصف العنيفة الدائرة في غزة شرسة ومرفوضة على مختلف المستويات)).

وأشار إلى أنه ((كلما تزداد وحشية الأحداث، يبدو أن اهتمام العالم يقل شيئاً فشيئاً))، مؤكداً أن ((الأولوية الآن هي للوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين، وتبني موقف موحد يدين استهدافهم من الجانبين، انسجاماً مع قيمنا المشتركة والقانون الدولي، الذي يفقد كل قيمته إذا تم تنفيذه بشكل انتقائي)).

وأشار إلى أن ((الأولوية الثانية هي إيصال المساعدات الإنسانية والوقود والغذاء والدواء بشكل مستدام ودون انقطاع إلى قطاع غزة))، مبيناً أن الأولوية الثالثة هي الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين أو التسبب بنزوحهم، فهذه جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي، وخط أحمر بالنسبة لنا جميعاً. وأضاف أن ((حملة القصف العنيفة الدائرة في غزة عقاب جماعي لسكان محاصرين لا حول لهم ولا قوة))، مؤكداً أنها ((انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب)).

كابوس رهيب

ودعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ((لإنهاء هذا الكابوس الرهيب)). وأشار إلى ثلاثة أهداف فورية وهي: مساعدة إنسانية دون عوائق للمدنيين المحاصرين في قطاع غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن المختطفين من إسرائيل، وجهود هادفة لكبح العنف للحيلولة دون تصعيد الصراع. وأضاف أن حل الصراع الوحيد لن يكون إلا بالحل على أساس الدولتين، واحدة للإسرائيليين والأخرى للفلسطينيين.

ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال مشاركتها في القمة إلى ((التفريق دائماً بين الإرهابيين والسكان المدنيين))، وحذرت من إثارة الكراهية وأردفت: ((لا ينبغي لهذه الخطة الإرهابية أن تنجح)).

وتعهدت بيربوك بالتضامن الكامل مع إسرائيل، ودعت المجتمع الدولي في الوقت نفسه إلى زيادة الدعم للسكان الذين يعانون في غزة وقالت: ((أمن إسرائيل غير قابل للتفاوض بالنسبة لألمانيا)).

وأضافت بيربوك: ((الأمر المؤكد أيضاً هو أن مرتكبي هذا الإرهاب لا يتحدثون باسم الشعب الفلسطيني، إنهم يتحدثون باسمهم هم)).

وقف إنساني

ودعت إسبانيا وفرنسا إلى وقف إنساني لإطلاق النار. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الهدنة ضرورية لحماية أرواح 200 إسرائيلي تحتجزهم حركة حماس في غزة وكذلك المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وتحدث سانشيز، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر حتى نهاية العام، في قمة السلام في الشرق الأوسط التي استضافتها مصر في القاهرة.

وقالت ميلاني جولي وزيرة الخارجية الكندية في الاجتماع إن ((هناك قواعد، حتى في أوقات الحرب))، وإن الفلسطينيين والإسرائيليين المدنيين متساوون ويجب حماية كليهما.

وكانت مصر أشارت في بيان إلى أن دعوتها إلى القمة تهدف إلى بناء ((توافق دولي)) للدعوة إلى إنهاء التصعيد العسكري ((الذي راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء)) على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأضاف بيان الرئاسة المصرية أن هذا التوافق ((يحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالي إلى مناطق أخرى في الإقليم)).

واعتبرت الرئاسة المصرية أن ((الأرواح التي تزهق كل يوم خلال الأزمة الراهنة، والنساء والأطفال الذين يرتجفون رعباً تحت نير القصف الجوي علي مدار الساعة، تقتضى أن تكون استجابة المجتمع الدولي على قدر فداحة الحدث، فحق الإنسان الفلسطيني ليس استثناء ممن شملتهم قواعد القانون الدولي الإنساني أو الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

والشعب الفلسطيني لا بد أن يتمتع بكافة الحقوق التي تتمتع بها باقي الشعوب، بدءاً بالحق الأسمى، وهو الحق في الحياة، وحقه في أن يجد المسكن الآمن والرعاية الصحية اللائقة والتعليم لأبنائه، وأن تكون له قبل كل شيء دولة تجسد هويته ويفخر بالانتماء لها)).

خلافات

إلى ذلك، ذكرت ((سكاي نيوز عربية)) أن القمة لم يصدر عنها بيان ختامي، بسبب خلافات بين المشاركين بها. ونقلت عن مصادر دبلوماسية رفيعة، قولها إنه ((لن يكون هناك بيان ختامي بسبب خلافات بين المجموعة العربية وممثلي الغرب المشاركين في القمة، الذين عرقلوا صدوره)).

وأضافت المصادر: ((رغب ممثلو الغرب أن يتضمن البيان فقط إدانة لحركة حماس، بينما رفضوا إدانة إسرائيل بقتل آلاف المدنيين في غزة، أو المطالبة بوقف عاجل لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر))، وفق ((سكاي نيوز عربية)).

وتابعت: ((لهذا خرجت الرئاسة المصرية ببيان عبرت عن وجهة نظرها في الأزمة، وأشار إلى ما كانت تتطلع إليه مصر عبر دعوتها لهذه القمة)). كما ذكرت مصادر أن ((الدول الأوروبية الكبرى لم تكن راغبة في صدور أي بيان بغض النظر عن صياغته))، وقال إن ممثليها ((تحججوا بأسباب واهية، وكلما طرحت حلول وسط لم يوافقوا لأنهم غير راغبين في صدور بيان))، وفقاً للمصادر.

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