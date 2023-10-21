«الشارقة للضمان الاجتماعي» يوضح الأحكام المتعلقة بمدد الإجازات

أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي أن حساب مدة الاشتراك للموظفين والموظفات من المؤمن عليهم يشمل مدد الإجازات بجميع أنواعها، ومدد الإعارات الداخلية والخارجية، إضافة إلى المدد المضمومة، وهذه المدد تمثل أحد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القانون رقم 5، بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة.

وتفصيلاً، تعني مدة الاشتراك كل مدة يقضيها الموظف أو الموظفة المؤمن عليهم في العمل، ويؤدى عنها اشتراكات، سواء كان العمل في القطاع الحكومي أو القطاع شبه الحكومي أو القطاع الخاص، والتي تسهم فيه حكومة الشارقة، وتشمل مدد الإجازات جميع أنواعها، ومدد الإعارات الداخلية والخارجية، والمدد المضمومة، وجميعها تسهم في زيادة حساب المعاش، ما يساعد على توفير حياة كريمة للموظفين والموظفات، بعد انتهاء فترة الخدمة.

يأتي هذا التوضيح في إطار جهود صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي في بيان وتقديم المعلومات الشفافة والدقيقة للمشتركين بالصندوق، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية، وضمان حقوقهم وواجباتهم.

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