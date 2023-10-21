مريم المزروعي تروج للتراث عبر صناعة مشتقات الألبان

توارث حرفة تربية المواشي من أهم ما يمكن أن يؤمن الغذاء للأسرة، وذلك لعدة أسباب لا تتعلق بتأمين الغذاء فقط، ولكن لكونها مصدر غذاء للآخرين، بجانب استفادة البعض من تلك الحرفة تجارياً.

مريم بنت سعيد الواجف المزروعي من رأس الخيمة، إحدى النساء اللاتي تفتحت بصيرتهن في الطفولة على مشاهدة الأمهات والآباء يحيطون الأنعام برعاية كبيرة، لأنها تدر الحليب الذي يستفاد منه مباشرة في الصباح لوجبة الفطور، بجانب تحويل الحليب أو (الدر) لمنتجات من تلك الألبان كاللبن الحامض والجميد والزبادي، فضلاً عن الزبدة الطازجة.

وكانت أغلب العائلات الموسرة تملك العديد من المواشي والأغنام، وكان البعض ينتهزون فرصة كثرة المنتج من الحليب ليهدوا من حولهم من جهة ويبيعون الفائض من جهة أخرى.

أخذت مريم المزروعي على عاتقها مواصلة ما كانت عليه الأمهات من موروث غذائي ما زال مستمراً إلى اليوم، وقد شاهدت تربية الأبقار منذ الطفولة وهي التي تربت في بيئة زراعية وبيئة ساحلية، وبدأت في حلب الأبقار وهي صبية صغيرة وساعدها والدها.

كانت ترى أن الأهالي يفخرون بذلك لأن في هذا الموروث الخير الكثير والرزق الوفير للأهالي على حد تعبيرها، فمنه يبيعون الحليب واللحوم، ويصنعون السمن والزبدة من خلال عمليات الخض، لذلك كان من يملك الإبل أو الأبقار يعد من الموسرين، وهناك من يملك المواشي بأعداد تجعله يخرج الزكاة حسب اكتمال نصابها.

بدأت مريم المزروعي بعد ذلك في مواصلة مسيرة والدتها وعماتها في الحفاظ على تربية ما يقدم لهن من تلك المنتجات، التي توفر لهن تشكيلة من المواد الغذائية للأسرة وللتوزيع على الجيران من الأهل والأقارب، لتحتضن مزرعتهن عدداً من الأغنام والماعز والأبقار وذلك بعد زواجها، لتحصل بعد ذلك على جهاز لخض الحليب لتسهيل عملية استخراج الزبدة وتصنيع الألبان لمن يرغب في ذلك.

وأكدت مريم المزروعي أن هناك اهتماماً كبيراً من الجهات التي ترعى الموروث لاستمرار مهنة إنتاج الحليب بهدف الحفاظ على ذلك الموروث، خصوصاً أن هناك عائلات كثيرة ما زالت تحرص على إنتاج منتجاتها من الحليب داخل منازلها ليس لأجل التجارة ولا للمشاركة في المهرجانات أو المعارض التي تخصص جزءاً من برامجها للترويج للتراث.

فهي واحدة من حافظات التراث وحارسات الموروث، المستمرة في نقل المعلومات عنه، وهو ما دفع بعض القنوات الفضائية والجهات التي تحرص على توثيق التراث للتواصل معها أو مع منتجي الألبان من داخل الأسرة، بهدف إنتاج أفلام وثائقية، تدعم معنى وفكرة الاستدامة في مجال تصنيع الأغذية من الحليب.

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