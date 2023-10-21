«مهرجان التمور المصرية» يشيد بجهود الإمارات في النهوض بقطاع زراعة النخيل

شهدت محافظة مطروح- واحة سيوة، الافتتاح الرسمي للمهرجان الدولي السابع للتمور المصرية، الذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية، ومحافظة مطروح، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

والدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ومزارعي نخيل التمر.

حيث أشاد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري في كلمته، التي ألقاها بالإنابة عنه الدكتور أمجد القاضي بالعلاقات التاريخية القوية بين دولة الإمارات الداعمة للأخوة والأشقاء العرب في كل مكان، وبجهود الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي على نجاحها في تنظيم هذا المهرجان، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية، وكل جهات الاختصاص على مستوى جمهورية مصر العربية.

عمق العلاقات

كما وجه الوزير الشكر لدولة الإمارات وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعمهم المتواصل في تنظيم هذا المهرجان، والذي يعد بمثابة قاطرة تنموية للنهوض بقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في جمهورية مصر العربية، وامتداداً لأواصر التعاون البنّاء بين دولة الإمارات، وجمهورية مصر العربية في كل المجالات التنموية.

كما أشار الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، في كلمة الافتتاح إلى أن تنظيم هذا المهرجان يأتي بناء على توجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، حيث تعمل الأمانة العامة للجائزة.

وضمن أهدافها الاستراتيجية على تنمية وتطوير البنية التحتية لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، عبر تنظيم سلسلة من مهرجانات التمور في عدد من الدول، بدءاً من دولة الإمارات ، جمهورية مصر العربية، جمهورية السودان، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المملكة المغربية.

وصولاً إلى الولايات المتحدة المكسيكية، إلا أن المهرجان الدولي للتمور المصرية بسيوة يعتبر قصة النجاح الأولى، منذ العام 2015، وهو بمثابة قاطرة لنجاح باقي المهرجانات، وهو نتيجة طبيعية للعلاقة الإيجابية المثمرة بين الأمانة العامة للجائزة، ووزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية.

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