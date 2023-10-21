رسائل نصية للتعرف على كفاءة المدارس واحتياجات الطلبة في أبوظبي

أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي استبيان ((أولياء أمور طلبة أبوظبي))، للعام الدراسي 2022/ 2023، أخيراً، عبر رسائل نصية، بهدف التعرف على احتياجات العملية التعليمية، وشمل حزمة من الاستفسارات حول جودة التعليم، ومدى كفاءة المدرسة، والعوامل التي دفعت ولي الأمر إلى اختيارها.

إضافة إلى استفسارات تقيس مدى رضا أولياء الأمور عن المنهاج الدراسي، والأنشطة الصفية واللاصفية والرياضية، مما يساعد الدائرة في صنع السياسات والقراءات، التي تصب في صالح الارتقاء بالعملية التعليمية، وتوفير تجربة مريحة لذوي الطلبة، وقد دعمت الدائرة مشاركة أولياء الأمور في الاستبيان بتحفيزهم بجوائز تشجيعية، ويمكن المشاركة عبر الرابط bit/3Q4vdlR

استفسارات عديدة

وفي السياق نفسه طرح استبيان ((التعليم والمعرفة)) استفسارات عديدة، تقيس تفاعل المدرسة مع أولياء الأمور حول أي ثغرات قد تظهر في مهارات أو تحصيل الطلبة الدراسي، وهل ينسجم منهاج الحضانة أو المدرسة مع احتياجات نمو الأطفال واهتماماتهم، وهل توفر أفكاراً وأدوات مفيدة داعمة للعملية التعليمية؟ إضافة إلى استطلاع يشمل إدارة الواجبات المدرسية وقياسها من السهل إلى الصعب، وما هي التوصيات في هذا الشأن.

عوامل الاختيار

كما أشارت الدائرة عبر الاستبيان إلى أبرز العوامل، التي دفعت ولي الأمر إلى اختيار مدرسة بعينها لإلحاق أبنائه بها، من حيث ترتيب الأولويات، والتي شملت المنهاج الدراسي، وجودة التعليم، الرسوم الدراسية والموقع من حيث القرب أو البعد عن منزل الأسرة، وتنوع الأنشطة الصفية واللاصفية.

كما شمل الاستبيان قياس بناء عادات دراسية جيدة مثل إدارة الوقت، وارتياد المدرسة بانتظام وفهم سلوك تعلم الأطفال، وطرق التدريس المطبقة في الفصول الدراسية، وأيضاً مشاركة أولياء الأمور أنفسهم في مسيرة تعلم أبنائهم. كما شمل الاستبيان أيضاً قياس المهارات، التي تعزز نجاح الأطفال وترتيب الأولويات، والتي شملت القدرة على التعلم باستخدام الوسائل الرقمية، ومعرفة كيفية التعامل معها، وابتكار الأفكار وتطويرها وتنفيذها، والتعاون مع الآخرين.

إضافة إلى صنع القرارات، وحل المشكلات عن طريق البحث والتحليل، والتطوع وخدمة المجتمع ورعاية البيئة، كما شمل قياس مدى رغبة أولياء الأمور في توفير حصص التربية البدنية، وإبراز النشاط الرياضي بشكل عام، سواء داخل المدرسة أو خارجها في الحفاظ على صحة الأبناء، وتنمية مهارات الرياضية مع الإشارة إلى منح جامعية للطلبة المتميزين رياضياً.

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