أحمد رفيع: «استشراف المستقبل» يدعم منظومة العمل الأمني

أكد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، أن مركز استشراف المستقبل بشرطة دبي له دور مهم وأساسي في دعم منظومة العمل الأمني في العمليات كافة، من خلال الدراسات والأبحاث التي تستشرف مستقبل العمل الشرطي.

وتقدم المعلومات والبيانات والتوصيات التي تساعد متخذي القرار لرسم السياسات المستقبلية وتبني المشاريع الاستراتيجية المُستدامة، والعمل على تحقيق السعادة وجودة الحياة لمجتمع وزوار إمارة دبي من خلال 3 توجهات رئيسة، وهي: إسعاد المجتمع، مدينة آمنة ومرنة، الابتكار في القدرات المؤسسية.

وقال اللواء أحمد رفيع، إن مركز استشراف المستقبل يسهم بشكل كبير في رفد الإدارات العامة ومراكز الشرطة والمجالس ومختلف اللجان والوحدات الإدارية في شرطة دبي، بالمعلومة والمعرفة التي من شأنها أن تحسن من مستوى الأداء وتقدم الحلول الاستباقية للتعامل مع التطورات المتسارعة في مختلف المجالات، للوصول إلى الجاهزية المستقبلية وضمان مستوى أداء احترافي ومتقدم. جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في مركز استشراف المستقبل، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

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