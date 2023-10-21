شرطة رأس الخيمة توقّع مذكرة تفاهم مع الاتحاد للقطارات

وقّعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مذكرة تفاهم مع شركة الاتحاد للقطارات، سعياً لتكامل الجهود وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وعقد اللقاءات التنسيقية بين الجانبين، التي من شأنها رفع مستوى الجاهزية الأمنية في المجالات المشتركة كافة وتحسين جودة الحياة في المجتمع.

وقّع المذكرة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، والدكتور خالد أحمد بن فيصل الشحّي المدير التنفيذي لقطاع السكك الحديدية في شركة الاتحاد للقطارات، بحضور العميد جمال أحمد الطير نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، وممثلين من الجانبين.

وأوضح اللواء علي بن علوان، أنه بموجب المذكرة، سيجري العمل على تفعيل الشراكة والتكامل بين الطرفين ووضع خطة أمنية تستهدف تحديد الاختصاصات خاصة تلك الحالات التي تستدعي الاستجابة الأولية مثل حالات (البلاغات/ الحوادث/ الطوارئ) وذلك أثناء تشغيل القطارات والمنشآت والمرافق التابعة لها عبر الشبكة الحديدية الاتحادية حسب الخطة الأمنية المحددة، للحد من المخاطر التي قد تهدد سلامة شبكة الطرق الحديدية، من خلال وضع برنامج عمل مستدام لضمان سلامة القطارات والمحطات وفق أفضل الممارسات.

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