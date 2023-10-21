الطالب الكفيف أحمد الكعبي.. صوت والدته ينير بصيرته

وُلد كفيفاً، لكنه لم يدع هذا العائق يمنعه من تحقيق طموحاته، أدرك منذ الصغر أن التعليم هو المفتاح لتحقيق أحلامه ومساهمته في المجتمع.

إنه الطالب أحمد سالم سلطان الكعبي الذي كان يحلم بدراسة القانون، لأنه رأى فيه فرصة لمساعدة الناس وتحقيق العدالة، ولكنه كان يواجه تحديات كبيرة في طريقه منذ نعومة أظافره خاصة في المذاكرة والتحضير للامتحانات، وهنا جاء دور والدته التي لم تدع اليأس يغلبها ولا يغلب طموح ولدها وباتت مصدر إلهام له، وساندته ودعمته في رحلته التعليمية.

وخلال مشواره الدراسي حصل على العديد من الجوائز التي توثق تفوقه منها جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، وجائزة الشارقة للتميز التربوي، وجائزة القائد المؤسس، وجائزة أقدر لكتابة القصة القصيرة.

كما حصل على جائزة رواق عوشة لمتحدي الإعاقة المبدعين، وجائزة أجمل التحبير فئة أصحاب الهمم ذكور، إلى جانب جائرة الإلقاء والخطابة على مستوى جامعة عجمان.

كما شارك في برنامج سفراؤنا الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، ضمن سفراء الابتكار في بولندا وسفراء الدبلوماسية في بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن حصوله على العديد من شهادات التميز.

وتخلل مشواره كثير من الإنجازات التي كانت تضاف له ولوالدته التي استخدمت مهاراتها في التسجيل الصوتي لمذاكرة أحمد وكانت تسجل له بشكل يومي تحضيرات المواد الدراسية، وتقرأ له القصص والكتب المهمة وتشرحها بعناية حتى بات بصيراً بصوتها.

طريقة برايل

على الرغم من تمكن أحمد من القراءة بطريقة برايل، إلا أن العديد من الكتب لم تتوفر بهذه الخاصية، لذلك طوع العديد من الإمكانات التقنية لخدمته في التعليم وبدعم والدته استطاع أن يصل إلى العام الأخير في دراسته الجامعية لدراسة القانون ويحقق حلمه. أحمد الكعبي أصبح مصدر إلهام لزملائه في الجامعة ولجميع الأشخاص الذين التقوا به.

حيث حقق نتائج ممتازة في الامتحانات وحصل على تقدير عالٍ، وقد حصل على المركز الأول في الثانوية العامة فئة أصحاب الهمم وحصل على منحة دراسية من جامعة عجمان.

حقوق المكفوفين

في اليوم العالمي للعصا البيضاء الذي تحتفل به الدولة 15 أكتوبر من كل عام، والذي يهدف إلى زيادة الوعي بصعوبات البصر وتعزيز حقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، تم اختيار أحمد ليكون سفيراً لأربع مدارس حكومية هي: مدرسة المنيعي الحلقة الأولى والثانية والثالثة بنات وروضة مصفوت ومدرسة مصفوت الحلقة الثانية ومدرسة حتا 2 الحلقة الأولى، ليسرد قصة إصراره ونجاحه وعطاء والدته. ت

حدث أحمد خلال جولاته المستمرة في المدارس عن أهمية التغلب على الصعاب مهما كانت وعن أهمية توفير فرص تعليمية لجميع الأشخاص من فئات أصحاب الهمم. لم تكن قصة أحمد مجرد نجاح فردي، بل كانت قصة عن تحقيق الأحلام وتحدي الصعاب، إذ ألهم الكثيرين للتفكير في إمكاناتهم وتحقيق أهدافهم رغم الصعوبات، وتذكير بجهود والدته بأن الإرادة القوية والدعم العائلي يمكن أن يتغلبا على أي عقبة قد تعترض طريقنا.

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