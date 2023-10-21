«تراحم من أجل غزة» تشهد مشاركة الجنسيات كافة لتجهيز 25 ألف سلة

تواصل حملة ((تراحُم من أجل غزة)) التي انطلقت الأسبوع الماضي، لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة، والتي تعكس نهج الدولة في التضامن والتعاون الإنساني، حيث توافد العشرات من المتطوعين من مختلف الجنسيات والأعمار إلى قاعة الرمال في دبي بهدف تجهيز سلال إغاثية تنوعت بين الغذائية، والمخصصة للأطفال، وللنساء والأمهات.

وأكد سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية حرص الإمارات على مد يد العون والمساعدة إلى الجميع، لافتاً إلى أن الحملة تهدف إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين، والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل) عبر توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم إضافة إلى المستلزمات الصحية، ومواد النظافة العامة.

وأفاد الشامسي بأن وزارة الخارجية تُشرف على الحملة، وبالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الغذاء العالمي، ومؤسسة دبي العطاء وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية.

وأشار ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى حرص المؤسسة على الوجود في الأماكن المخصصة لأي عمل خيري، لافتاً إلى أن الإمارات سباقة في العمل الخيري ويظهر في الإقبال الكبير منذ ساعات الصباح الباكر من أفراد المجتمع على المشاركة في تجهيز السلال المختلفة.

3 مراحل

وأشار عبدالله أحمد الشحي رئيس العمليات في مؤسسة دبي العطاء إلى استقبال عشرات المتطوعين من مختلف الجنسيات والأعمار منذ الصباح الباكر، وأنه تم تنظيم اليوم على 3 مراحل لتسهيل دخول المتطوعين، فتم تقسيم فرق العمل لتجهيز السلال وتصنيفها. من ناحية أخرى شهدت قاعة الرمال توافد أفراد المجتمع وحماسهم للمشاركة الفعالة في العمل الخيري والإنساني لمساندة الشعب الفلسطيني.

ولفتت آمنة العامري موظفة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلى حرصها على المشاركة والتطوع في الفاعليات الخيرية والإنسانية المختلفة داخل إمارة دبي إيماناً منها بأهمية العمل التطوعي. وحرصت ميرا جلال البلوشي على اصطحاب ابنيها ماجد وزايد محمد الذباحي إلى القاعة للمشاركة في تجهيز السلال بهدف غرس العمل الإنساني منذ الصغر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز