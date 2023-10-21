شما بنت محمد: المرأة الإماراتية تستلهم من «أم الإمارات» كفاحها من أجل الوطن

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية أن المرأة الإماراتية تستلهم من ((أم الإمارات)) سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رحلتها وكفاحها في الحياة والعمل، والنجاح من أجل وطننا الغالي.

جاء ذلك في كلمة لها، خلال فعاليات النسخة الأولى من قمة ((إماراتيات ملهمات))، التي انطلقت الأربعاء الماضي في السعديات، أبوظبي بعنوان ((تحية لها.. ملهمة قصتي))، بمشاركة نخبة من القيادات النسائية على مستوى الدولة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

وأضافت: إن القصص يختصرها الأبطال، وإن الإلهام الأكبر هو أن نهتم بتفاصيل قصص النجاح الملهمة، مؤكدة أن النجاح لا يقتصر على الأسرة والأصدقاء والمدرسة، فهو ثمرة كفاح وجهود صغيرة لمساعدة اللواتي يعملن بصمت، وتضيع جهودهن في مسمى الوظيفة.

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