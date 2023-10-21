شما بنت محمد: المرأة الإماراتية تستلهم من «أم الإمارات» كفاحها من أجل الوطن

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية أن المرأة الإماراتية تستلهم من ((أم الإمارات)) سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رحلتها وكفاحها في الحياة والعمل، والنجاح من أجل وطننا الغالي.
جاء ذلك في كلمة لها، خلال فعاليات النسخة الأولى من قمة ((إماراتيات ملهمات))، التي انطلقت الأربعاء الماضي في السعديات، أبوظبي بعنوان ((تحية لها.. ملهمة قصتي))، بمشاركة نخبة من القيادات النسائية على مستوى الدولة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.
وأضافت: إن القصص يختصرها الأبطال، وإن الإلهام الأكبر هو أن نهتم بتفاصيل قصص النجاح الملهمة، مؤكدة أن النجاح لا يقتصر على الأسرة والأصدقاء والمدرسة، فهو ثمرة كفاح وجهود صغيرة لمساعدة اللواتي يعملن بصمت، وتضيع جهودهن في مسمى الوظيفة.
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