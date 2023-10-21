نهيان بن مبارك: خطط طموحة لتعزيز صحة الأطفال

انطلق، أمس، مؤتمر الإمارات الثاني لزراعة نخاع العظم للأطفال، الذي تستمر فعالياته في أبوظبي على مدى يومين، وتستضيفه مدينة برجيل الطبية تحت شعار ((اللقاء الدولي لأطباء زراعة نخاع العظم للأطفال للاحتفال بنجاح إنقاذ حياة الأطفال على مستوى العالم)).

يشارك في المؤتمر، الذي انطلق تحت رعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أكثر من 550 متخصصاً في أورام وأمراض الدم لدى الأطفال من 23 دولة ومنها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والهند. وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان:

في هذا المؤتمر نسعى لأن نكون قادة في تحسين صحة الأطفال وأن نمضي قدماً في خلق خطط طموحة لتعزيز الخدمات الطبية للأطفال والنادرة منها بشكل خاص.وأضاف معاليه أن تنظيم هذه المؤتمرات المهمة يؤكد التزام دولة الإمارات تحسين جودة الرعاية الصحية في دولتنا وفي أنحاء العالم ويعكس دورنا المحوري في استقطاب الأحداث المهمة.

وتابع قائلاً: إن الممارسات الطبية عالية الجودة باتت مسعى عالمياً للجهات الصحية وأصبح الابتكار الطبي الناجح يتجاوز الحدود الجغرافية. وأردف: نحن في دولة الإمارات نلتزم تعزيز الرعاية الصحية المتميزة والمتقدمة.

وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله)) الذي برزت دولة الإمارات في ظل دعمه مركزاً عالمياً للتميز في مجال الرعاية الصحية عالمية المستوى وبهذا الدعم نسعى لإنشاء نظام رعاية صحية ذكي يستجيب لاحتياجات الأفراد.

وأضاف: أثبتت البحوث أن زراعة نخاع العظم تعد من العلاجات الناجعة التي أثبتت كفاءتها ما يمثل الأمل بوجود الشفاء التام من سرطانات وأورام الأطفال، ولذلك نسعى لتبني هذه العلاجات وتبادل المعرفة الطبية بها وبحث أفضل النتائج ودمج التكنولوجيا المتطورة لتحديثها ما يدعم المرضى وعائلاتهم ويحقق أعلى درجات الرضا، إن العلاجات الرائدة التي يقدمها الخبراء للأطفال المصابين بالسرطان واضطرابات الدم في دولة الإمارات ملهمة.

كما أصبحت الجهود التي تبذلها الدولة في تطوير زراعة نخاع العظام للأطفال جلية واضحة للجميع وعبر التعاون بين القطاعين العام والخاص نركز على تحسين الوصول إلى رعاية عالية الجودة لزراعة نخاع العظم في دولة الإمارات. ويعد المؤتمر فرصة متميزة تتيح تبادل الخبراء لمعارفهم وخبراتهم .

كما يؤكد أهمية إمارة أبوظبي حاضنة للفعاليات الطبية المهمة عالمياً ويمثل وجهات نظر قيمة في التطورات والتقنيات المبتكرة وأفضل الممارسات في زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم لدى الأطفال (HSCT) والعلاج بالخلايا فيما يقدم المؤتمر ساعات تدريب طبي معتمدة من دائرة الصحة في أبوظبي. وناقش المتخصصون في جلسات اليوم الأول للمؤتمر العلاجات الحديثة والجينية لمرضى الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي وسرطان الدم الليمفاوي الحاد وكيفية الحفاظ على الجهاز المناعي لمرضى زراعة نخاع العظم.

واستعرض المؤتمر التجربة الإماراتية الناجحة في زراعة نخاع العظم للأطفال، عبر عرض تجارب الأطفال الناجين من أمراض الدم المستعصية عبر تقنية زراعة الخلايا الجذعية من نخاع العظم والتي تم إجراؤها في مدينة برجيل الطبية المستشفى الوحيد الذي يوفر هذا العلاج للأطفال في الدولة حيث تم إتمام العلاج بنجاح لـ30 طفلاً.

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