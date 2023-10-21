مسؤولون: الإمارات رسخت مكانتها في التحول نحو الطاقة المتجددة

يكتسب الاحتفال باليوم العالمي للطاقة، الذي تم اعتماده خلال منتدى الطاقة العالمي 2012 في دبي، أهمية خاصة خلال ((عام الاستدامة))، الذي تستضيف الدولة خلاله الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب 28)) في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبرالمقبلين.

وقد اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة ((اليوم العالمي للطاقة))، التي تبناها ممثلو 54 دولة.

إضافة إلى الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، خلال انعقاد منتدى الطاقة العالمي 2012 في دبي، الذي صدر في ختامه إعلان دبي تحت عنوان ((الطاقة للجميع))، حيث تم الاتفاق على تخصيص يوم 22 أكتوبر من كل عام للاحتفال بمناسبة ((اليوم العالمي للطاقة)).

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: ((تعتبر الطاقة النظيفة ركيزة أساسية للاستدامة، وتحتل مركز الصدارة في الأولويات والتوجهات الاستراتيجية للدولة في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.

حيث تقوم الإمارات بدور رائد على الساحة العالمية، وتقود الجهود في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استراتيجيات واستثمارات كبرى تدعم التنمية المستدامة مع تعزيز كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة. إن هذا النهج لا يعزز النمو الاقتصادي فحسب، بل يحمي البيئة أيضاً؛ وبالتالي التصدي بفاعلية لتحديات التغير المناخي.

ويكتسب يوم الطاقة العالمي، الذي أطلقته دولة الإمارات في عام 2012، أهمية إضافية هذا العام ونحن نستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف ((كوب28))، الذي سيشكل منصة عالمية تتحد فيها دول العالم لصياغة حلول ملموسة للتخفيف من آثار تغير المناخ، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة)).

خطط

وقال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: ((إن دولة الإمارات لديها خطط مستقبلية لتنويع مصادر الطاقة والتحول نحو النظيفة منها، لا سيما النووية، وإن تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية سيدفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة في الدولة قدماً إلى الأمام، وهي خطوة كبيرة ومهمة لاستدامة الطاقة وتنوعها وأمنها لعقود مقبلة)).

وأكد معاليه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطاقة، أن الدولة تتبع نهجاً طويل الأمد للتخطيط لمستقبل الطاقة وخفض الانبعاثات الصادرة، وأن تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 جاء بهدف رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بـ42 % - 45 % مقارنة بسنة 2019.

ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى 30 %، إضافة إلى تحقيق توفير مالي يصل إلى 100 مليار درهم بحلول العام ذاته، واستثمارات وطنية بين 150 - 200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات.

مستقبل مستدام







وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن اليوم العالمي للطاقة فرصة لتسليط الضوء على ضرورة زيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل المناخي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم الجهود العالمية للحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي، لضمان مستقبل مستدام لنا ولأجيالنا القادمة.

وأضاف معالي الطاير: ((يكتسب الاحتفال باليوم العالمي للطاقة أهمية خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تستعد خلال ((عام الاستدامة)) لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب28)) في مدينة إكسبو دبي.

فلا بد من تضافر الجهود العالمية لتطوير سياسات تدعم التنمية المستدامة وتساعد في التغلب على التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه قطاع الطاقة، إضافة إلى تشجيع الإسراع في التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية والمحافظة على مواردنا الطبيعية الثمينة.

وفي دبي، لدينا استراتيجية واضحة لقطاع الطاقة تهدف إلى تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات رائدة تدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050)).

إنجازات

قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: ((نحتفل في اليوم العالمي للطاقة بإنجازات إمارة دبي في مجال الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والحلول والبرامج التي من شأنها أن تعزز من خفض الانبعاثات الكربونية والوصول إلى هدف إمارة دبي لتحقيق 100 % طاقة نظيفة بحلول عام 2050)).

مبادرة

قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: ((يعد اليوم العالمي للطاقة مبادرة مهمة تهدف إلى تعزيز أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتقليل الانبعاثات الكربونية للإسهام في تحقيق مستقبل مستدام. ويتزامن الاحتفال بهذه المبادرة هذا العام مع استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب28))، الذي يشارك فيه مجموعة من قادة العالم والخبراء العالميين وصُنّاع القرار للتصدي لظاهرة التغير المناخي بشكل فعال.

وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء: ((إن دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل توجيهات القيادة تدرك أن الطاقة النظيفة والمتجددة ركيزة أساسية لنهضة الدول، وحاجة ملحّة لنماء اقتصاداتها واستدامة مجتمعاتها؛ لذلك كانت سبّاقة في اعتماد استراتيجية نوعية للطاقة، وإرساء الأساس الراسخ والمتين لتطور هذا القطاع في الدولة)).

خطوات جدية

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ((إمباور)): ((إن ((اليوم العالمي للطاقة)) يسلط الضوء على أهمية الحاجة للقيام بخطوات جدّية وبنّاءة في الحفاظ على البيئة ودعم التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة حول العالم)).

ولفت إلى أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة تولي اهتماماً وحرصاً لتنويع مصادر الطاقة، تأسيساً على رؤية واعية بأهمية الطاقة المتجددة في تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة للحفاظ على حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة نظيفة وصحية وآمنة.

نموذج عالمي

أكد المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن دولة الإمارات تمتلك نموذجاً عالمياً رائداً للاستدامة، يتمثل في رؤيتها المستقبلية لدعم أمن الإمدادات وتعزيز التحوّل نحو الطاقة النظيفة والمتجددة وفق نهج يراعي تطبيق معايير الاستدامة في كامل القطاع، ومن خلال المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

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