سعود بن صقر: صناعة المستقبل المستدام ركيزة رئيسة في رؤية رأس الخيمة

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن تنويع مصادر الدخل الوطني والتنمية الاقتصادية ركائز أساسية في صناعة المستقبل المستدام لأبناء الوطن وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، ومحور مهم في رؤية رأس الخيمة وخططها الطموحة لتحقيق التنمية الشاملة من أجل ضمان غدٍ أفضل للأجيال القادمة بما يتوافق مع رؤى وتوجهات دولة الإمارات الرامية إلى ازدهار الإنسان.

جاء ذلك في استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بحضور الشيخة آمنة بنت سعود بن صقر القاسمي رئيسة مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، بقصر سموه في مدينة صقر بن محمد أمس، وفداً من المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تربطه بحكومة دولة الإمارات شراكة استراتيجية تمتد أكثر من عقدين.

ورحب سموه بأعضاء الوفد، وناقش معهم عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتوجهات الاقتصادية المستقبلية، وبحث سبل تعزيز التعاون وأفضل الممارسات الاقتصادية التي يمكن للحكومات الاستفادة منها. وقال سموه: ((حريصون على المشاركة الفاعلة في الجهود الوطنية والعالمية لرسم ملامح وتوجهات المستقبل، وعلى مواصلة العمل لبناء اقتصاد يتسم بالتنوع والحيوية ويوظف الإمكانات التكنولوجية في تشكيل فرص استثنائية تضمن التطور المستدام لأبنائنا)).

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