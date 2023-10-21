النقص الحاد للعمالة في اليابان يحفز عمليات اندماج طال انتظارها

في أحد جوانب صناعة الإنشاءات في اليابان التي تقدر قيمتها بنحو 400 مليار دولار (نحو 60 تريليون ين)، قامت شركة تبلغ من العمر 132 عاماً ومقرها مدينة أوساكا بعملية اندماج مع شركة أخرى منافسة الشهر الجاري.

العملية التي قادتها شركة إيمادا للإنشاءات صغيرة إذ لم تتجاوز قيمتها 18 مليون دولار (2 مليار ين)، لكنها رمزية، حيث تشير إلى أزمة خانقة تتزايد يوماً بعد يوم في القطاع، إنها تعني إخراج أحد اللاعبين من ساحة صناعة تتسم بكثير من التفتت، حيث يعاني نحو 470000 شركة مع أزمات تتراوح بين خلافة في قياداتها أو نقص حاد في العمالة. ومع قيام اليابان بتعديل قواعد العمل بدءاً من العام المقبل بغية الحد من الوقت الإضافي لسائقي الشاحنات، فمن المتوقع أن يحتدم السباق على عمال الإنشاءات.

الصفقة تشير أيضاً إلى تغير ديناميكيات الاندماجات والاستحواذات في اليابان، حيث باتت الصفقات المحلية أكثر سهولة في ظل دفع الناشطين وصناديق الأسهم الخاصة والحكومة علانية للشركات لدمج قواها. ووفقاً لبيانات شركة ((سترايك)) الاستشارية، فإن قيمة صفقات الاندماجات والاستحواذات في صناعة الإنشاءات بلغت العام الماضي مستوى قياسياً مرتفعاً تجاوز 186.8 مليار ين (1.2 مليار دولار).

وفي مركز نيهون الاستشاري للاندماجات والاستحواذات، مثلت الصناعة مصدر نحو 30% من الصفقات، وهو ما دفع المركز لإصدار كتاب هذا الصيف متخصص في إبرام الصفقات في قطاع الإنشاءات.

وقال تاكاكي شيميزو، رئيس أخصائيي الإنشاءات في مركز نيهون للاندماجات والاستحواذات، والمؤلف المشارك للكتاب: ((إن شركات الإنشاءات الراغبة في البيع يزداد حجمها عن ذي قبل، وهو أمر يسرع وتيرة الاندماجات)).

وكانت العوائق النفسية والثقافية أمام الاندماج بين الشركات اليابانية المتنافسة أكبر بكثير من شراء شركة أجنبية من الخارج، فدمج التكاليف في الصفقات المحلية أصعب بدرجة كبيرة، لأن عمليات خفض العمالة ليس أمراً يسيراً بالمرة.

وعلى سبيل المثال، تطلب الأمر من مجموعة ميزوهو المالية اليابانية أكثر من عقدين من الزمان لدمج نظمها المعلوماتية بعد اندماج ثلاثي وسط الأزمة المصرفية باليابان في العام 2000. وفيما تمثل الصفقات المحلية تحدياً كبيراً في الغالب الأعم، فإن الشركات اليابانية بما تملكه من سيولة نقدية كبيرة كانت دائماً تتصدر قوائم المصارف للمتنافسين المحتملين على الأصول الأجنبية. كما أن المسؤولين التنفيذيين كانوا دائماً نشطين في بحث خيارات التوسع في الخارج للتغلب على تقلص الأسواق المحلية.

وتبقى الشهية قوية للاستحواذات العابرة للحدود، ومن المحتمل أن تكون هناك صفقات ضخمة يقودها مشترون يابانيون في المستقبل، لكنّ المصرفيين يقولون إن النسبة بين الصفقات الخارجية والمحلية بات الآن أكثر توازناً، حيث شكلت الأخيرة نحو نصف حجم الصفقات مقارنة مع خمس سنوات مضت حين مثلت الصفقات الخارجية ما يصل إلى 70 % من إجمالي الصفقات.

إن أحد الدوافع الرئيسية لذلك هو تقلص القوى العاملة، فالكثير من الشركات تلجأ إلى عمليات استحواذ بغرض جلب عمالة الشركات المستحوذ عليها لمواجهة النقص في العمالة، وهي المشكلة التي حذر الرؤساء التنفيذيون من أنه لا يمكن معالجتها بالسرعة الكافية من خلال عمليات الأتمتة.

وطبقا لهيساو تاناكا، الرئيس التنفيذي لشركة ((جابان ماتيريال)) التي تقدم خدمات الصيانة للمصنع الأول للشركة التايوانية لتصنيع أشباه الموصلات في اليابان، فإن الإقدام على شراء وحدات الأعمال غير المربحة بالشركات العاملة بالقطاع يمثل استراتيجية واضحة للحصول على مئات العمال.

وبدون هذه الاستراتيجية، يؤكد تاناكا أنه سيكون من شبه المستحيل الحصول على عدد كاف من العمال قبل بدء الإنتاج بمصنع الشركة التايوانية لتصنيع أشباه الموصلات العام المقبل.

ويمكن لقضية الاندماجات هذه في اليابان أن تكون أكثر إقناعاً، على سبيل المثال، إذا قررت إحدى الشركات الثماني الكبرى لصناعة السيارات الاندماج مع شركة منافسة، أو إذا قررت كبرى التكتلات في اليابان بدمج الأنشطة الدفاعية أو النووية، لكن إمكانية تحقق هذه الصفقات تظل ضعيفة. كما أن استراتيجية الاستحواذ بغرض جلب العمالة ستكون مستدامة فقط إذا استطاع المشترون الاحتفاظ بالمهارات من خلال دفع أجور أعلى وتوفير ظروف عمل أفضل. لكن في كل الأحوال فإن إزالة المحرمات المتجذرة من أمام عمليات الاندماج المحلية يعد علامة على تحول نموذجي انطلق بالفعل، فيما يصارع الرؤساء التنفيذيون مع شيخوخة العمالة.

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