هدف التضخم عند %2 قد لا يكون إلزامياً

في وقت سابق من هذا الشهر، صدر التقرير السنوي للمؤسسة القوية المعروفة باسم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ((الأونكتاد))، وقد شهد التقرير تحولاً لافتاً يتمثل في مناشدة البنوك المركزية الغربية لإعادة النظر في صلاحياتها.

حدث ذلك فعلاً. لقد أكدت المجموعة التي تتخذ من جنيف مقراً لها أنه يجب على محافظي البنوك المركزية تخفيف هدف التضخم البالغ 2% والاضطلاع بدور أكبر من أجل تحقيق الاستقرار، معربة عن أسفها لكون السياسة النقدية المتشددة لم تساهم حتى الآن في تخفيف الأسعار بالقدر المطلوب، فيما تسببت في عواقب وخيمة من حيث عدم المساواة، وكما أضرت بشدة بأفق الاستثمار.

إنني أشك في أن المتداولين بالأسواق المالية سيعيرون أي اهتمام لما تقول ((الأونكتاد))، فهي بالنسبة لهم مجرد هيئة بيروقراطية بطيئة، وهو نفس رد الفعل المتوقع من جاي باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أو نظرائه في أوروبا والمملكة المتحدة.

وعلى أي حال، فإن الشعار الذي يتبناه محافظو البنوك المركزية هو أن هدف التضخم البالغ 2% لا يزال هدفاً مقدساً على المدى المتوسط. ويصر المسؤولون مثل باول على أن التضخم يتجه بشكل مستقر إلى الأسفل، منخفضاً عن مستوياته شديدة الارتفاع في العام الماضي، وينبغي أن يستمر الأمر على النحو نفسه. والواقع أن هذا صحيح جزئياً، ففي أمريكا، على سبيل المثال، بلغ مؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر 3.7 %، بينما كان في المملكة المتحدة 6.7 %.

وبصرف النظر عن تقرير الأونكتاد، فهو مجرد قشة في مهب الريح، لكنها قشة لا يمكن إغفالها، فهو يبلور سؤالاً سمعته يتردد مراراً وتكراراً في القطاعين العام والخاص: هل هناك أي جدوى من الإبقاء على هدف التضخم بنسبة 2% في عالم يبدو فيه من المرجح أن يظل التضخم أعلى من هذا المستوى في المستقبل المنظور، ولنقل حوالي 4% فحسب؟

أو بعبارة أخرى كما أخبرني أحد الرؤساء الإقليميين للاحتياطي الفيدرالي هذا الصيف، بعد القيام بجولة في الشركات المحلية: ((الجميع يظل يتساءل عما إذا كانت نسبة 3% هي النسبة الجديدة)).

ويبدو أن هذه التساؤلات سوف تشتد حدتها، ولن تقل، في الأشهر المقبلة، خاصةً في ضوء الأحداث المروعة التي تتكشف الآن في الشرق الأوسط.

ولا يرجع هذا بالضرورة إلى السيناريو الذي يثير قلق بعض المستثمرين حالياً، وهو أن هذا الصراع سوف يعطل إمدادات الطاقة بطريقة تتسبب في تكرار صدمة النفط عام 1973، تلك الأزمة التي شهدت تضاعف أسعار النفط ثلاث مرات، وهو ما أدى إلى خلق دوامة من ارتفاع الأجور والأسعار في الغرب، وألحق أضراراً بالغة بالنمو.

يرى فيل فيرليجر، خبير اقتصاد الطاقة الذي كان لا يزال في مقتبل حياته المهنية خلال أزمة عام 1973 أن هذه المرة ستكون مختلفة، وذلك بسبب الاستخدام المتزايد لمصادر الطاقة المتجددة الذي يتيح التنويع بعيداً عن النفط، ومن المحتمل أن تؤدي الأحداث الحالية إلى تسريع نمو هذا البديل. كذلك، فإن استخدام الطاقة أصبح أيضاً أكثر كفاءة، وطبقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن النمو مقابل كل برميل من النفط أصبح الآن يعادل 3.5 أمثال ما كان عليه الحال قبل خمسين عاماً.

ولكن حتى لو كان تكرار ما حدث في عام 1973 بالضبط غير مرجح، فإن أسعار النفط اتجهت بالفعل إلى الارتفاع، ومن المرجح أن تستمر على نحو من شأنه أن يحول دون حدوث المزيد من الانخفاض للتضخم.

وفي الوقت نفسه فإن تكاليف العمالة في أماكن مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تظهر انخفاضات متوسطة، وليست كبيرة، ولا يزال التضخم في الخدمات مرتفعاً، كما أن تكاليف الإسكان في الولايات المتحدة ترتفع بسبب القيود المفروضة على العرض.

وتعمل الجغرافيا السياسية أيضاً على إعادة تشكيل سلاسل التوريد بطريقة تضخمية، وقد يزداد هذا الاختلال سوءاً، حسبما يعتقد راي داليو، مؤسس بريدجووتر، أن احتمالات نشوب ((حرب عالمية ساخنة)) ارتفعت الآن إلى 50%، مقارنة بنسبة 35% منذ عامين. وبالتالي فإن المخاطر التي تطارد المستثمرين ليست ((مجرد)) تكرار لما حدث في السبعينيات، بل أيضاًًً في الثلاثينيات، والحرب بطبيعتها تستدعي التضخم.

وهذا يعني أن المشكلة التي تواجه محافظي البنوك المركزية هي أن الأسعار لم تعد تتشكل ((فقط)) من خلال دورات الطلب، ذلك النوع الذي أمضوا عقوداً من الزمن في تحليله ومحاولة السيطرة عليه، بل إن الأمر يتعلق بمشكلات العرض، وهي التي لا يملكون إلا القليل من الأدوات لمواجهتها، أمر تجلى بوضوح للمرة الأولى خلال جائحة ((كوفيد 19))، ونراه الآن أيضاً.

علاوة على ذلك، يشتبه بعض الاقتصاديين في أن دورات الطلب الاستهلاكي الأمريكي يتم تخفيفها من خلال تضخم إعانات الدعم الحكومية، مما يزيد من إضعاف تحليلاتهم التقليدية. وهذا يعني أنه إذا أرادت البنوك المركزية التأكد من بلوغ هدف التضخم بنسبة 2% في أي وقت قريب، فإنها ستحتاج إلى زيادات في أسعار الفائدة أكبر بكثير مما توقعته (أو توقعه أي شخص آخر) في البداية.

وعلى سبيل المثال، يقول كيفن هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين السابق بالبيت الأبيض، إن النماذج التي تستخدم ما يسمى قاعدة تايلور تشير إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية ستحتاج إلى الارتفاع من 5.25% حالياً إلى 6 أو 7%، بل إن بعض التقديرات تتجاوز ذلك.

زيادات بهذا الحجم لن تحظى بشعبية لدى المستهلكين، كما أنها ستضر بالبنوك، كما رأينا في وقت سابق من هذا العام. وسوف تعاني الشركات غير المالية أيضاً، نظراً لضرورة إعادة تمويل ما يقرب من تريليوني دولار من ديون الشركات في العامين المقبلين. وعلى الرغم من أن هذا لا يمثل سوى 16% من الإجمالي، إلا أنه أمر مهم ينبغي الانتباه إليه جيداً. إذاً ماذا ستفعل البنوك المركزية؟ هل نرفع أسعار الفائدة بما يكفي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%؟ هل تعترف علناً بأن ثلاثة (أو حتى أربعة) في المائة هي النسبة الجديدة؟ أم تقلل ضمنياً من أهمية الهدف إلى أن يغير شيء ما - أي شيء - عوامل العرض و/ أو أن يحدث ركود كامل؟

أنا أراهن على الخيار الثالث. وربما يكون أيضاً الأقل سوءاً وسط هذه الاختيارات غير المستساغة. ولكن سواء كانت هذه الاستراتيجية معقولة أم لا، فإنها أيضاً تنم عن نفاق متزايد، بل والأهم، إنها لمحة من العجز. وفي كلتا الحالتين، فإن النقطة الأساسية التي يحتاج المستثمرون إلى فهمها هي أنه في حين اعتاد الاقتصاديون على السخرية من أن البنوك المركزية كانت ((هي الخيار المتاح الوحيد)) لأن الأسواق استجابت لأصواتها، فإن الجغرافيا السياسية باتت تحجبها الآن، ولا عجب أن تستمر عوائد سندات الخزانة في الارتفاع.

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