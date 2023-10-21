«جي أيه سي إمكو» تصل أسواق الإمارات

طرحت مجموعة «قرقاش» الطراز الجديد «جي أيه سي إمكو» في الأسواق المحلية، وهي سيارة كروس أوفر عصرية ومتطورة تمنح أسلوب قيادة من المستوى العالي المستقبلي.

تتميز السيارة بمقصورة مميزة وبتصميم مستقبلي وعصري. وتتوفر بطراز واحد لا غير، كما تعمل بمحرك 4 أسطوانات توربيني، وتعدّ خياراً رائعاً لمن يبحث عن سيارة بسعر مقبول ومحرك اقتصادي ومظهر مستقبلي وشبابي.

وتأتي السيارة بناقل حركة ثنائي القابض من سبع سرعات مع محرك سعة 1.5 لتر توربيني بأربع أسطوانات يولد قوة 177 حصاناً مع 270 نيوتن متر من عزم الدوران، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 190 كيلومتراً بنظام دفع أمامي.

كما تأتي السيارة بمصابيح أمامية بتقنية «ليد» مستقبلية الشكل، وفيها مصابيح نهارية، وفي المرايا مصابيح إشارة، وفي الخلف مصباح فرامل وسطي ومصابيح خلفية ليد على شكل شفرة.

أما من حيث التصميم، فنجد أن السيارة تأتي بشبك أمامي عصري مستقبلي بتأثير نظري ثلاثي الأبعاد، ضخم يغطي المصد الأمامي الذي يأتي من لون السيارة.

وتأتي الجوانب بعجلات قياس 19 بوصة، وأقواس عجلات سوداء، ومقابض أبواب بلون السيارة، ومرايا جانبية قابلة للطي وقابلة للتعديل كهربائياً لونها أسود تضفي طابعاً رياضياً، هذا بالإضافة إلى الخطوط الشرسة الحادة على الجوانب. وفي الخلف تتميز السيارة بشكل كوبيه ديناميكي رياضي بجناح خلفي انسيابي مع فتحات تتوسطه، وباب خلفي كهربائي.

أما من حيث المقصورة فنجدها تأتي بتصميم مستقبلي ولكن بسيط تتخلله لمسات من الكروم، وفي وسطه شاشة ضخمة، ويغطي الجلد التابلوه والأبواب. والمقاعد جلدية قابلة للتعديل كهربائياً، والمقاعد الخلفية قابلة للطي، كما تتضمن المقصورة مقوداً جلدياً متعدد الوظائف، وإضاءة محيطة، وفتحة سقف بانورامية، ومسند ذراع أمامياً وسطياً مع حاملات أكواب، ونظام تحكم تكييف أوتوماتيكياً مع فتحات تهوية قابلة للتحريك.

وتوجد في السيارة شاشة ترفيه بقياس 10.1 بوصات، ونظام عرض بمستوى الرأس، وشاشة عدادات رقمية، ونظام ملاحة، وشاحن لاسلكي، وآبل كاربلاي وبلوتوث ونظام صوتي بستة مكبرات صوتية.

أما من حيث ميزات السلامة فنجدها تتمثل في نظام فرملة تلقائية ذاتية، وهيكل قوي يحمي سلامة الركاب، و6 وسائد هوائية، ونظام منع الاصطدام، وقفل الأطفال الإلكتروني، ونظام تحكم في الفرامل من بوش، وأحزمة الأمان مع أجهزة شد الحزام، ونظام مكابح مانعة للانغلاق، ونظام الثبات الإلكتروني ،نظام المساعدة في نزول المنحدرات، ونظام المساعدة في صعود المنحدرات ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

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