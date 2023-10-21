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337 % قفزة أرباح «ملتیبلاي» إلى 331 مليوناً

10/21/2023 7:27:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قفز صافي أرباح مجموعة ملتیبلاي 337 %، خلال الربع الثالث إلى 331 مليون درهم، بعد استبعاد التغيرات في القيمة العادلة مقارنة مع 76 مليوناً سجلتها في الفترة ذاتها 2022، وبلغ صافي أرباح المجموعة في الربع الثالث 145.77 مليون درهم، مع احتساب التغيرات في القيمة العادلة في الاستثمارات.

وأظهرت أرقام الربع الثالث تحقيق المجموعة إيرادات بقيمة 351.8 مليون درهم، بزيادة %23.82 على أساس سنوي.

وبلغت توزيعات الأرباح 194.37 مليون درهم من المحفظة العامة للمجموعة، والزيادة في الربح ليعكس التغيير في العملة المستخدمة للمشروع التركي المشترك ((كاليون)) من الليرة التركية إلى الدولار الأمريكي.

وسجلت المجموعة، خلال الأشهر التسعة الأولى زيادة ملحوظة في الأرباح بلغت 811.17 مليون درهم، بعد استبعاد التغيرات في القيمة العادلة، بزيادة %199 على أساس سنوي.

وتحرص مجموعة ملتيبلاي على الاستفادة من أي فرص استحواذ مستجدة ذات قيمة تراكمية مجدية في أنحاء العالم، للتوسع بأعمال شركاتها التابعة، وتطوير ذراعها الاستثمارية، وتمتلك المجموعة رصيداً نقدياً قوياً يتجاوز قيمته الـ 1.65 مليار درهم، ومعدلات دين ملائمة لحقوق المساهمين والأصول على حد سواء وقدرة تمويلية تتجاوز 4 مليارات درهم.

وتواصل المجموعة، عبر ذراعيها الاستثماريتين، ((ملتيبلاي)) و((ملتبلاي+)) إظهار براعة مالية مميزة، عبر اقتناص فرص استثمارية واعدة في جميع المجالات.

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