الصين توسع الطلب المحلي لتفادي المخاطر المالية

قال محافظ بنك الشعب الصيني ((البنك المركزي)) بان جونغ شينغ أمس: ((إن الصين ستعزز التعافي الاقتصادي المستدام بالتركيز على التوسع في الطلب المحلي مع تفادي المخاطر المالية)). وذكر أن البنك المركزي سيجعل سياسته أكثر ((دقة وفاعلية)) مع توجيه المؤسسات المالية إلى خفض أسعار فائدة الإقراض الحقيقية وتقليل التكاليف المالية بالنسبة للشركات والأفراد)).

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