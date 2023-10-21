الصين توسع الطلب المحلي لتفادي المخاطر المالية

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال محافظ بنك الشعب الصيني ((البنك المركزي)) بان جونغ شينغ أمس: ((إن الصين ستعزز التعافي الاقتصادي المستدام بالتركيز على التوسع في الطلب المحلي مع تفادي المخاطر المالية)). وذكر أن البنك المركزي سيجعل سياسته أكثر ((دقة وفاعلية)) مع توجيه المؤسسات المالية إلى خفض أسعار فائدة الإقراض الحقيقية وتقليل التكاليف المالية بالنسبة للشركات والأفراد)).
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