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«أتلانتس دبي» يدعم 9 مشاريع بيئية ضمن «أطلس»

10/21/2023 7:27:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن ((أتلانتس دبي)) عن اختيار 9 مشاريع محلية وعالمية، من أجل تعزيز الاستدامة، والحفاظ على المحيط والبيئة، ومن المقرر أن تحصل هذه المشاريع على تمويل من مبادرة المساهمة بقيمة دولار واحد الخاصة بمشروع ((أطلس)) من ((أتلانتس))، وكونه جزءاً من مشروع ((أطلس)) أسهم ((أتلانتس)) دبي بمبلغ دولار واحد مقابل مشاركة الزوار بحجز أي تجربة تفاعل مع الحيوانات البحرية وكانت ذلك في الفترة من يونيو 2022 حتى مايو الماضي، مما أدى إلى إنشاء صندوق بقيمة 140 ألف دولار، يهدف إلى دعم المشاريع، التي تُعنى بالاستدامة والحفاظ على المحيط والبيئة، ولقد أسهم ((أتلانتس)) بمبلغ 120 ألف دولار من التمويل في السنة الأولى لهذه المبادرة.

وقالت كيلي تيمينز، مديرة عمليات الحيوانات البحرية والاستدامة لدى ((أتلانتس)) دبي: ((نعتزم مواصلة تقديم الدعم للمجتمعات المحلية والمؤسسات الناشطة في هذا المجال، لإحداث تأثير إيجابي ملموس)).

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