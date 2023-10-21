8 ملايين استفسار يجيب عنها موظف «كهرباء دبي» الافتراضي

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن موظفها الافتراضي ((رماس)) المدعوم بتقنية ((تشات جي بي تي)) أجاب عن 8 ملايين استفسار منذ إطلاقه في الربع الأول من عام 2017 حتى نهاية سبتمبر الماضي، حيث أسهم في إثراء تجربة المتعاملين وتعزيز سعادتهم، بفضل قدرته الفائقة على التفاعل مع المستخدمين وفهم احتياجاتهم واستفساراتهم بطريقة أفضل.

وقال المهندس محمد عبيد الشارد، رئيس العمليات الرقمية في هيئة كهرباء ومياه دبي لـ ((البيان)) على هامش مشاركة الهيئة في خلال معرض جيتكس 2023، ضمن منصة بلدية دبي، إن عدد الاستفسارات التي أجاب عنها ((رماس)) منذ بدء الاستخدام التجريبي لتقنية ((تشات جي بي تي)) منذ أبريل الماضي على موقعها الإلكتروني، حتى نهاية الشهر الماضي بلغ 58 ألفاً و738 استفساراً من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، لافتاً إلى أن الهيئة عززت موظفها الافتراضي ((رماس)) باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي ((تشات جي بي تي))، وتعتزم تطويرها وإضافة جميع معاملات شرائح المستخدمين كافة.

تقنية

وأشار إلى أن الهيئة تتبنى أحدث تطبيقات تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الإحلالية وتسخيرها لتعزيز خدماتنا والارتقاء بسعادة المعنيين وجودة الحياة. كما تحرص الهيئة على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في شتى الميادين، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، لجعل دبي أفضل مدن العالم في الاستعداد لتحديات وفرص المستقبل وتغيراته المقبلة. وتعتبر الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم وأول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات تستخدم تقنية ((تشات جي بي تي))، لإثراء خدماتها.

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