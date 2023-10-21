«بوس» تتعاون مع «أورا» للارتقاء بمعايير الموضة والترفيه في دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
احتفلت ((بوس BOSS)) بإعادة افتتاح متجرها المتطور في فاشن أفنيو بدبي مول، حيث تقدم علامة ((بوس)) العالمية، بالتعاون مع استراحة أورا سكاي بول لاونج AURA تجربة لا تُنسى، خلال موسم الصيف في دبي، وتعلو استراحة أورا على ارتفاع 210 أمتار عن سطح الأرض، وتكشف عن إطلالات آسرة على أفق مدينة دبي المهيب، فيما ترتقي علامة BOSS بمعايير الموضة والترفيه إلى مستوى غير مسبوق.
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