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«بوس» تتعاون مع «أورا» للارتقاء بمعايير الموضة والترفيه في دبي

10/21/2023 7:27:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتفلت ((بوس BOSS)) بإعادة افتتاح متجرها المتطور في فاشن أفنيو بدبي مول، حيث تقدم علامة ((بوس)) العالمية، بالتعاون مع استراحة أورا سكاي بول لاونج AURA تجربة لا تُنسى، خلال موسم الصيف في دبي، وتعلو استراحة أورا على ارتفاع 210 أمتار عن سطح الأرض، وتكشف عن إطلالات آسرة على أفق مدينة دبي المهيب، فيما ترتقي علامة BOSS بمعايير الموضة والترفيه إلى مستوى غير مسبوق.

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