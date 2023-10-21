«في آي بي بروتوكول» الإماراتية تتوسع في أنغولا

نجحت شركة ((في أي بي بروتوكول)) الإماراتية في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى نجاحاتها وتوسعها المتواصل في حقول الأعمال والخدمات والاستشارات، إذ افتتحت أول فرع للشركة خارج الإمارات وذلك في جمهورية أنغولا.

أعلن عن إطلاق الفرع في حفل خاص نظمته الشركة، بحضور سالم علي الشامسي، سفير الإمارات لدى أنغولا، والوازنة فلاح رئيسة شركة ((في آي بي بروتوكول)).

وقالت الوازنة فلاح: يمثل هذا النجاح مرحلة نوعية جديدة في مسارات تطور وارتقاء هذه الشركة الرائدة والتي تعد أول شركة إماراتية متخصصة في التدريب وإدارة الفعاليات ترتكز في معايير وفلسفة أعمالها وأدائها، على مناهج عمل متطورة وعصرية تواكب أهم المستويات والأسس العالمية المتقدمة في مجالات تخصصها، حيث تقدم خدماتها وفق أعلى مستويات الجودة والاحترافية، وبإدارة فريق بروتوكول إماراتي يملك أعضاؤه كفاءات وخبرات عالية المكانة، ويحوزون أهلية عالية المستوى لتقديم خدمات البروتوكول والمراسم والاستقبال وشتى الجوانب المتعلقة، لكبار الشخصيات، بمقاييس عالية.

وأضافت الوازنة: إنني فخورة بهذه النقلة النوعية في طبيعة أعمالنا، والتي تجسد في واقع الأمر، أهلية وجدارة الشركات الإماراتية ورجال وسيدات الأعمال في دولتنا، وذلك بفضل الدعم الكبير اللامتناهي لقادتنا، والذين يحرصون على جعل ريادة وتفوق الإمارات، شعاراً ونهجاً وحقيقة راسخة، في كافة الميادين. كما أنني فخورة بهذا النجاح بوصفي سيدة أعمال نشأت وبلغت النجاح الذي ترومه في الإمارات التي لا تدخر جهداً في سبيل تمكين المرأة.

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