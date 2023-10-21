«في آي بي بروتوكول» الإماراتية تتوسع في أنغولا

(MENAFN
- Al-Bayan)
نجحت شركة ((في أي بي بروتوكول)) الإماراتية في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى نجاحاتها وتوسعها المتواصل في حقول الأعمال والخدمات والاستشارات، إذ افتتحت أول فرع للشركة خارج الإمارات وذلك في جمهورية أنغولا.
أعلن عن إطلاق الفرع في حفل خاص نظمته الشركة، بحضور سالم علي الشامسي، سفير الإمارات لدى أنغولا، والوازنة فلاح رئيسة شركة ((في آي بي بروتوكول)).
وقالت الوازنة فلاح: يمثل هذا النجاح مرحلة نوعية جديدة في مسارات تطور وارتقاء هذه الشركة الرائدة والتي تعد أول شركة إماراتية متخصصة في التدريب وإدارة الفعاليات ترتكز في معايير وفلسفة أعمالها وأدائها، على مناهج عمل متطورة وعصرية تواكب أهم المستويات والأسس العالمية المتقدمة في مجالات تخصصها، حيث تقدم خدماتها وفق أعلى مستويات الجودة والاحترافية، وبإدارة فريق بروتوكول إماراتي يملك أعضاؤه كفاءات وخبرات عالية المكانة، ويحوزون أهلية عالية المستوى لتقديم خدمات البروتوكول والمراسم والاستقبال وشتى الجوانب المتعلقة، لكبار الشخصيات، بمقاييس عالية.
وأضافت الوازنة: إنني فخورة بهذه النقلة النوعية في طبيعة أعمالنا، والتي تجسد في واقع الأمر، أهلية وجدارة الشركات الإماراتية ورجال وسيدات الأعمال في دولتنا، وذلك بفضل الدعم الكبير اللامتناهي لقادتنا، والذين يحرصون على جعل ريادة وتفوق الإمارات، شعاراً ونهجاً وحقيقة راسخة، في كافة الميادين. كما أنني فخورة بهذا النجاح بوصفي سيدة أعمال نشأت وبلغت النجاح الذي ترومه في الإمارات التي لا تدخر جهداً في سبيل تمكين المرأة.
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