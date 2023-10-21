شراكة بين «اتش آند ام» و«نمشي» لتوسيع الوصول إلى عملاء المنطقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
بعد النجاح، الذي حققته في عالم التجارة الإلكترونية، تعمل ((اتش آند ام)) على توسيع نطاق تغطيتها للوصول إلى المزيد من العملاء بالشراكة مع ((نمشي))، ولطالم التزمت ((اتش آند ام)) بتجاوز توقعات عملائها بتقديم منتجات عالية الجودة، وتوفير أحدث صيحات بالموضة بأفضل الأسعار، وبطريقة مستدامة، ستضمن هذه الشراكة تقديم تجربة تسوق سهلة وناجحة وسلسة لعشاق ((اتش آند ام)) عبر موقع ((نمشي)).
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