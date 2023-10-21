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شراكة بين «اتش آند ام» و«نمشي» لتوسيع الوصول إلى عملاء المنطقة

10/21/2023 7:27:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بعد النجاح، الذي حققته في عالم التجارة الإلكترونية، تعمل ((اتش آند ام)) على توسيع نطاق تغطيتها للوصول إلى المزيد من العملاء بالشراكة مع ((نمشي))، ولطالم التزمت ((اتش آند ام)) بتجاوز توقعات عملائها بتقديم منتجات عالية الجودة، وتوفير أحدث صيحات بالموضة بأفضل الأسعار، وبطريقة مستدامة، ستضمن هذه الشراكة تقديم تجربة تسوق سهلة وناجحة وسلسة لعشاق ((اتش آند ام)) عبر موقع ((نمشي)).

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