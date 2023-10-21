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«إنديا تايمز»: دبي رائدة عالمياً في تجارة التجزئة

10/21/2023 7:27:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد مقال نشرته ((إنديا تايمز)) ريادة دبي عالمياً في البيع بالتجزئة، لافتاً إلى تقديمها تجربة تسوق لا ترضي المستهلكين فحسب بل تسعدهم، وذلك في ظاهرة وصفها مقال الصحيفة، بأنها تفاعل معقد من العوامل يجعل التسوق مغامرة فريدة.

ونقل الموقع عن الرئيس التنفيذي لـ((بوليسي بازار الإمارات)) نيراج غوبتا، قوله إن الدخول إلى بعض مراكز التسوق الأكثر فخامة وإسرافاً في العالم، ليس مجرد حلم في دبي، كما أن المتسوقين في (أراضي عجائب البيع بالتجزئة) في المدينة يمكنهم العثور على كل ما تشتهيه قلوبهم، وكل ذلك يكون داخل مجمعات تجارية مترامية الأطراف، مؤكداً أن الأمن والأمان في دبي والإمارات يعززان ذلك، فهما أساسيان، ما يوفر إحساساً بالسهولة والراحة لدى المتسوقين، هذا عدا ودية موظفي المتاجر وكفاءتهم، الأمر الذي يحسن، أيضاً، بوجه عام، من تجربة التسوق.

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