تراجع الأسهم الأمريكية مع ارتفاع عوائد السندات

تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام الأسبوع الماضي بعد تجاوز العائد على السندات العشرية %5 يوم الخميس للمرة الأولى منذ 16 عاماً، وهو مستوى يمكن أن يؤثر في الاقتصاد عبر رفع الفائدة على الرهن العقاري وبطاقات الائتمان وقروض السيارات.

وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر ((داو جونز)) %0.85 أو 286 نقطة إلى 33127 نقطة، ليحقق خسائر أسبوعية %1.6.

وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز أسبوعين من المكاسب أسبوعين وتراجع %1.25 عند 4224 نقطة لينخفض في تعاملات الأسبوع الماضي %2.4. وامتدت سلسلة خسائر مؤشر ((ناسداك)) للأسبوع الثاني بعد انخفاضه الجمعة بنحو %1.55 بما يعادل 202 نقطة عند 12983 نقطة متراجعاً 3.15 % خلال الأسبوع. وفي الأسواق الأوروبية، تراجع مؤشر ((ستوكس)) %1.35 إلى 433.7 نقطة، وهو أدنى إغلاق منذ 2 يناير، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو %3.45.

وهبط ((فوتسي 100)) البريطاني %1.3 وانخفض مؤشر ((داكس)) الألماني %1.65 وتراجع ((كاك)) الفرنسي %1.5.

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