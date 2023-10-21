مكتوم بن محمد: الإمارات وجهة اقتصادية ومالية

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حرص الوزارة على تطوير الحلول المالية المتطورة التي تسمح بنمو مختلف القطاعات ضمن بيئة آمنة بما يعزز مكانة الإمارات وجهة اقتصادية ومالية من الطراز الرفيع.

وأضاف سموه: «تتبنى الوزارة نهجاً استباقياً لتوفير الحلول المالية المتطورة الداعمة لمختلف القطاعات ولا سيما الاقتصاد الرقمي والتقنيات المالية المتطورة».

واختتمت وزارة المالية مشاركتها في أسبوع «جيتكس للتقنية »، أبرزت فيها تجربتها الرائدة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتوفير حلول الميتافيرس للجهات الحكومية، وتسهيل رحلة المتعاملين نحو مستقبل أكثر شمولاً، واستعرضت أنظمتها الرقمية ومشروعاتها ومبادراتها الذكية والمبتكرة في المجال المالي.

واطلعت الوزارةُ زوار المعرض على مجموعة من الأنظمة والمشروعات ومبادرات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، ومنصة الذكاء الاصطناعي التوليدي التابعة لوزارة المالية «ChatGPT»، وميتافيرس منصة المشتريات الرقمية، وميتافيرس أنظمة تتبع الأصول الاتحادي، ومنصة الاقتراحات، وخدمة التبليغ عن المخالفات، وتسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي، إضافة إلى خدمة تحصيل الإيرادات العامة والأموال العامة.

ونظمت الوزارة جلسة نقاشية بعنوان «مبادرات وزارة المالية في الذكاء الاصطناعي»، قدمها مشعل بن حسين مدير إدارة تقنية المعلومات، استعرض عبرها «ميتافيرس وزارة المالية»، عبر نموذج أولي لمنصة المشتريات الرقمية، أتاحت للجمهور استكشاف المنتجات والخدمات لتسهيل رحلة المتعاملين المعززة رقمياً، وعرضت كيفية تحسين المنصة التواصل بين عملاء الحكومة، عبر عدد من الأمور، مثل «حصة» وهي مساعدة رقمية ذكية (روبوت دردشة) يمكنها توجيه المستخدم لكيفية إتمام مهام معينة أو توفير المعلومات وتقديم مجموعة مساعدات أخرى لتحسين خبرة المستخدم بالنظام.

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