ثلاثية جريزمان تقود أتليتيكو للفوز على عشرة لاعبين من سيلتا

سجل أنطوان جريزمان ثلاثة أهداف في فوز أتليتيكو مدريد 3-صفر على المتعثر سيلتا فيجو الذي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد حارس مرماه إيفان فيار بالشوط الأول في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم السبت.

وافتتح المهاجم الفرنسي التهديف من علامة الجزاء في الدقيقة 29 بعدما حصل فيار على بطاقة حمراء مباشرة بعدما عرقل ألفارو موراتا داخل منطقة الجزاء.

وفشل فيار في الإمساك بكرة عالية داخل منطقة الجزاء وأخطأ مرة أخرى عندما سقط على ساقي موراتا في تصرف متهور خلال محاولته الامساك بالكرة.

وأهدر الضيوف عدة فرص لمضاعفة النتيجة وتعرضوا في كثير من الأحيان لهجمات مرتدة خطيرة أمام سيلتا، حيث أضاع يورجن ستراند لاشن فرصة ذهبية من مسافة قريبة بينما أطلق جوناتان بامبا تسديدة في العارضة.

وسجل جريزمان أخيرا في الدقيقة 64 عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء قبل أن يضيف الهدف الثالث بعد ست دقائق من مسافة قريبة إثر هجمة مرتدة بقيادة ناويل مولينا.وهذا الهدف السابع لجريزمان في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يتأخر بفارق هدف واحد عن هداف المسابقة جود بلينجهام.

وقال جريزمان لمحطة موفيستار بلس "كنا فعالين للغاية ونلعب بثقة كبيرة. كان من الصعب علينا صنع الفرص وإمداد المهاجمين بالتمريرات لأنهم كانوا يدافعون بشكل جيد في البداية.

"عندما تقلص عددهم إلى عشرة لاعبين كان الأمر أكثر سهولة. لقد ضغطوا علينا في نهاية الشوط الأول. لكن والنتيجة صفر-2 كنا أكثر أريحية بالكرة. كان انتصارا رائعا".

ويحتل أتليتيكو، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة، المركز الثاني برصيد 22 نقطة متساويا مع جيرونا وبفارق ثلاث نقاط خلف ريال مدريد المتصدر ونقطة واحدة خلف برشلونة صاحب المركز الرابع.

ويقبع سيلتا بقيادة رفائيل بنيتز مدرب ريال مدريد وليفربول السابق في منطقة الهبوط بست نقاط من عشر مباريات في المركز 18.



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