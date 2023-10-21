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صن داونز يضع قدماً في نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي بثنائية أمام بترو أتلتيكو

10/21/2023 7:27:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


وضع ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي قدما في الدور نصف النهائي لمسابقة دوري إفريقيا لكرة القدم في نسختها الاولى، بفوزه الثمين على مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 2-صفر السبت على ملعب 11 نوفمبر في لواندا في ذهاب ربع النهائي.

وحصل الفريق الأنغولي على ركلة جزاء في الشوط الأول أهدرها مهاجمه جيلبرتو في الدقيقة 42، فدفع الثمن باستقبال شباك فريقه لهدفين في الشوط الثاني عبر التشيلي مارسيلو أييندي (67) وثابيلو ماسيكو (80).
وتقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد ستاديوم" في بريتوريا.

وكان الاهلي المصري عاد بتعادل ثمين مع أرض مصيفه سيمبا التنزاني 2-2 الجمعة في افتتاح مباريات الذهاب، على أن يلتقي الفريقان إيابا الثلاثاء أيضا في القاهرة.

وتختتم مباريات ذهاب ربع النهائي الأحد بمباراتي إنييمبا النيجيري مع الوداد البيضاوي المغربي، ومازيمبي الكونغولي الديموقراطي مع الترجي التونسي.

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