مقتل ستة أشخاص وإصابة 14 في قصف صاروخي روسي أصاب مستودعاً أوكرانياً في منطقة خاركيف

قُتل ستة أشخاص وجرح 14 آخرون في قصف صاروخي روسي السبت أصاب مستودعا لشركة بريد أوكرانية في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

وشارك الرئيس فولوديمير زيلينسكي مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر ما يبدو أنه مستودع متضرر بشدة وتحيط به الأنقاض وحاوية تحمل شعار شركة البريد الأوكرانية "نوفا بوشتا".

وقال حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف إن "القتلى الستة والجرحى ال14 نتيجة هجوم المحتلين كلهم من موظفي الشركة الذين كانوا داخل محطة نوفا بوشتا".

وأضاف أن "الضحايا الذين تراوح أعمارهم بين 19 و42 عاما أصيبوا بشظايا وجروح ناجمة عن انفجارات".

وتابع أنه من بين ال14 الذين يخضعون للعلاج في المستشفى، هناك سبعة في حالة خطيرة، لافتا إلى أن "الأطباء يكافحون من أجل إنقاذ حياتهم".

وبحسب مكتب المدعي العام الإقليمي، أطلقت القوات الروسية في منطقة بيلغورود الروسية شمال خاركيف صواريخ "اس 300" أصاب اثنان منها المستودع.

وقال المتحدث باسم المكتب دميترو شوبينكو لإذاعة "سوسبيلني" الحكومية الأوكرانية أن العمل مستمر في الموقع ل"تحديد العدد الدقيق للجرحى والقتلى".

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