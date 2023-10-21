مقتل 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مقهى في خان يونس جنوب غزة

قتل 10 فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات، ليلة الأحد، جرّاء قصف إسرائيلي طال مقهى وسط خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن 10 مواطنين قتلوا وأصيب آخرون جراء قصف الطيران الإسرائيلي لمقهى "ريو" في شارع جلال وسط خان يونس.

ولجأ عدد من النازحين إلى المقهى بعد أن دمرت منازلهم جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أيام.

ولا تزال طواقم الإنقاذ والمواطنين المدنيين تعمل على انتشال الضحايا من المكان المستهدف بالقصف.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية، قد أفادت بمقتل 29 فلسطينيا وإصابة العشرات، مساء السبت، جرّاء غارات نفذها الطيران الإسرائيلي، على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

ووفق الوكالة فقد قتل 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل في حي الزيتون شرق غزة، وانتشلت 5 جثامين من تحت أنقاض منزل آخر في الحي ذاته يعود لعائلة ياسين.

كذلك قتل 8 فلسطينيين في قصف استهدف مطعما في سوق مخيم النصيرات وسط غزة.

وفي غرب رفح، قتل 11 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة أبو شمالة بحي تل السلطان.

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