الإمارات تواصل جهودها في إغاثة المنكوبين من جراء زلزال أفغانستان

(MENAFN
- Al-Bayan)
واصلت دولة الإمارات جهودها في إغاثة المنكوبين من جراء الزلزال الذي ضرب منطقة هيرات في أفغانستان.
وأعلنت وزارة الدفاع، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام»، عن تسيير 6 طائرات محملة بـ201.8 طن من الخيام والمواد الغذائية.
وأكدت أن ذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، في إطار الدور الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة في مساعدة المتضررين والمنكوبين حول العالم، ومد يد العون لهم، والاستجابة للقضايا الإنسانية الملحة.
وأعلنت الوزارة، اليوم، أن الفريق الطبي الذي يقدّم خدماته الجراحية في المستشفى الميداني الإماراتي بأفغانستان، أجرى 10 عمليات جراحية ناجحة حتى الآن، موضحةً أن عدد الحالات التي تلقَّت العلاج في المستشفى بلغ 60 مصاباً.
وكانت الوزارة قد أعلنت، مؤخراً، افتتاحها المستشفى الميداني لإنقاذ حياة المصابين وتوفير الخدمات الجراحية للمتأثرين بالزلزال الذي ضرب شمال أفغانستان قبل عدة أيام.
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