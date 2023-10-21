الإمارات تواصل جهودها في إغاثة المنكوبين من جراء زلزال أفغانستان

واصلت دولة الإمارات جهودها في إغاثة المنكوبين من جراء الزلزال الذي ضرب منطقة هيرات في أفغانستان.

وأعلنت وزارة الدفاع، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام»، عن تسيير 6 طائرات محملة بـ201.8 طن من الخيام والمواد الغذائية.

وأكدت أن ذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، في إطار الدور الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة في مساعدة المتضررين والمنكوبين حول العالم، ومد يد العون لهم، والاستجابة للقضايا الإنسانية الملحة.

وأعلنت الوزارة، اليوم، أن الفريق الطبي الذي يقدّم خدماته الجراحية في المستشفى الميداني الإماراتي بأفغانستان، أجرى 10 عمليات جراحية ناجحة حتى الآن، موضحةً أن عدد الحالات التي تلقَّت العلاج في المستشفى بلغ 60 مصاباً.

وكانت الوزارة قد أعلنت، مؤخراً، افتتاحها المستشفى الميداني لإنقاذ حياة المصابين وتوفير الخدمات الجراحية للمتأثرين بالزلزال الذي ضرب شمال أفغانستان قبل عدة أيام.

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