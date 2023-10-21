حماس: إسرائيل رفضت استلام رهينتين كنا سنطلق سراحهما لأسباب إنسانية



قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، اليوم السبت إن الحركة كانت تعتزم إطلاق سراح رهينتين أخريين "لأسباب إنسانية" لكن إسرائيل رفضت استقبالهما.

وأضاف في بيان مقتضب أن الكتائب أبلغت قطر أمس الجمعة بنية حماس إطلاق سراح الرهينتين.

وجاء في البيان "قمنا بإبلاغ الإخوة القطريين مساء أمس أننا سنطلق سراح كل من نوريت يتسحاك... ويوخفد ليفشيتز لأسباب إنسانية قاهرة ودون مقابل... إلا أن حكومة الاحتلال رفضت استلامهما".

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