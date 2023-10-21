إسرائيل تكثف ضرباتها على غزة مع دخول أولى المساعدات الإنسانية للقطاع



أعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت أنه يعتزم "تكثيف" ضرباته المستمرة منذ أسبوع على غزة ردا على هجوم حركة حماس، وذلك بعد ساعات من دخول أولى المساعدات الإنسانية من مصر إلى القطاع الفلسطيني حيث تشتد حاجة السكان إلى الغذاء والدواء.

وأفاد شهود عيان أن معبر رفح الحدودي، وهو المخرج الوحيد من قطاع غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل، أعيد إغلاقه بعد مرور قافلة المساعدات المكونة من 20 شاحنة، وهو عدد غير كاف وفق الأمم المتحدة التي طالبت بمرور 100 شاحنة يوميا على الأقل لتلبية احتياجات سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة.

وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن "من الضروري إيصال المساعدة بكميات كبيرة".

وخلال قمة دولية من أجل السلام عقدت في القاهرة، دعت مصر بدعم من الدول العربية المشاركة إلى "الوقف الفوري للحرب" من أجل "إنهاء هذا الكابوس المروع" لسكان غزة.

لكن في الأثناء، يواصل الجيش الإسرائيلي الاستعداد لهجوم بري في غزة ويريد "تكثيف الضربات" على القطاع اعتبارا من السبت، حسب ما قال متحدث باسم الجيش.

وأضاف المتحدث "سنكثف الهجمات، وبناء عليه طلبت من سكان مدينة غزة أن يواصلوا انتقالهم الى الجنوب لضمان سلامتهم".

واستمر القصف الإسرائيلي على غزة بالتوازي مع إطلاق الفصائل الفلسطينية الصواريخ على إسرائيل.

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