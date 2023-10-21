الكاتبة المصرية رشا سمير تسرد تجربتها في الصحافة والرواية في بيت عبدالله الزايد لتراث البحرين الصحفي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

المباشر‭: ‬ https ‭://‬ www ‭.‬ youtube ‭.‬ com ‭/‬ watchv ‭=‬ lduurQhhYGU ،‭ ‬وعبر‭ ‬مسح‭ ‬رمز‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريعة‭ ‬‮«‬ QR ‮»‬‭ ‬لمركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث‭.‬

من‭ ‬الجدير‭ ‬ذكره،‭ ‬أن‭ ‬الطبيبة‭ ‬رشا‭ ‬سمير،‭ ‬هي‭ ‬روائية‭ ‬وكاتبة‭ ‬صحفية‭ ‬مصرية،‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬ماجستير‭ ‬جراحة‭ ‬الفم‭ ‬والأسنان‭-‬جامعة‭ ‬القاهرة‭.‬

صدر‭ ‬لها‭ ‬ست‭ ‬مجموعات‭ ‬قصصية‭ ‬وأربع‭ ‬روايات‭ ‬منها‭: (‬بنات‭ ‬في‭ ‬حكايات‭) (‬جواري‭ ‬العشق‭) (‬سألقاك‭ ‬هناك‭) (‬يعني‭ ‬إيه‭ ‬رجل؟‭)‬،‭ (‬للقلب‭ ‬مرسى‭ ‬أخير‭)‬،‭ (‬معبد‭ ‬الحب‭) ‬و‭ (‬حب‭ ‬خلف‭ ‬المشربية‭).‬

لها‭ ‬مقال‭ ‬أسبوعي‭ ‬في‭ ‬جريدة‭ ‬الفجر‭ ‬المصرية‭ ‬منذ‭ ‬18‭ ‬عاماً،‭ ‬وكتبت‭ ‬أيضا‭ ‬لجريدة‭ (‬الوطن‭) ‬و‭ (‬نهضة‭ ‬مصر‭) ‬ومجلة‭ (‬صباح‭ ‬الخير‭).‬

كما‭ ‬هي‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬كتاب‭ ‬مصر،‭ ‬ومؤسسة‭ ‬فاروق‭ ‬حسني‭ ‬للثقافة‭ ‬والفنون،‭ ‬ومديرة‭ ‬صالون‭ ‬إحسان‭ ‬عبد‭ ‬القدوس‭ ‬الثقافي،‭ ‬وصاحبة‭ ‬مبادرة‭ (‬كاتبان‭ ‬وكتاب‭) ‬التي‭ ‬استضافت‭ ‬فيها‭ ‬أهم‭ ‬أدباء‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭. ‬لها‭ ‬حضور‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬المعارض‭ ‬والندوات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬العربية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2015‭.‬

كلمات دالة