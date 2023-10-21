Sunday, 22 October 2023 04:48 GMT

الكاتبة المصرية رشا سمير تسرد تجربتها في الصحافة والرواية في بيت عبدالله الزايد لتراث البحرين الصحفي

10/21/2023 7:23:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يستضيف‭ ‬بيت‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الزايد‭ ‬لتراث‭ ‬البحرين‭ ‬الصحفي،‭ ‬الروائية‭ ‬المصرية‭ ‬رشا‭ ‬سمير،‭ ‬في‭ ‬محاضرة‭ ‬عنوانها‭ ‬‮«‬تجربتي‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الصحافة‭ ‬والرواية‮»‬،‭ ‬تسرد‭ ‬فيها‭ ‬مسار‭ ‬كتاباتها‭ ‬الأدبية‭ ‬التي‭ ‬تمزج‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الكتابة‭ ‬الأدبية‭ ‬والصحفية،‭ ‬ومالها‭ ‬من‭ ‬أبعاد‭ ‬تختزل‭ ‬في‭ ‬ذاكرتها‭ ‬الثقافية‭ ‬إذ‭ ‬تعتبرها‭ ‬جسرا‭ ‬ًمهماً‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬القضايا‭ ‬الفكرية،‭ ‬يأتي‭ ‬ذلك،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الموسم‭ ‬الثقافي‭ ‬لمركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬للثقافة‭ ‬البحوث‭ ‬‮«‬قدرنا‭ ‬أن‭ ‬نغرق‭ ‬في‭ ‬تفاؤلنا‮»‬،‭ ‬غدًا‭ ‬الإثنين‭ ‬23‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساءً،‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬الزايد‭ ‬لتراث‭ ‬البحرين‭ ‬الصحفي‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬متابعة‭ ‬المحاضرة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رابط‭ ‬البث‭ ‬

المباشر‭: ‬ https ‭://‬ www ‭.‬ youtube ‭.‬ com ‭/‬ watchv ‭=‬ lduurQhhYGU ،‭ ‬وعبر‭ ‬مسح‭ ‬رمز‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريعة‭ ‬‮«‬ QR ‮»‬‭ ‬لمركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث‭.‬

من‭ ‬الجدير‭ ‬ذكره،‭ ‬أن‭ ‬الطبيبة‭ ‬رشا‭ ‬سمير،‭ ‬هي‭ ‬روائية‭ ‬وكاتبة‭ ‬صحفية‭ ‬مصرية،‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬ماجستير‭ ‬جراحة‭ ‬الفم‭ ‬والأسنان‭-‬جامعة‭ ‬القاهرة‭.‬

صدر‭ ‬لها‭ ‬ست‭ ‬مجموعات‭ ‬قصصية‭ ‬وأربع‭ ‬روايات‭ ‬منها‭: (‬بنات‭ ‬في‭ ‬حكايات‭) (‬جواري‭ ‬العشق‭) (‬سألقاك‭ ‬هناك‭) (‬يعني‭ ‬إيه‭ ‬رجل؟‭)‬،‭ (‬للقلب‭ ‬مرسى‭ ‬أخير‭)‬،‭ (‬معبد‭ ‬الحب‭) ‬و‭ (‬حب‭ ‬خلف‭ ‬المشربية‭).‬

لها‭ ‬مقال‭ ‬أسبوعي‭ ‬في‭ ‬جريدة‭ ‬الفجر‭ ‬المصرية‭ ‬منذ‭ ‬18‭ ‬عاماً،‭ ‬وكتبت‭ ‬أيضا‭ ‬لجريدة‭ (‬الوطن‭) ‬و‭ (‬نهضة‭ ‬مصر‭) ‬ومجلة‭ (‬صباح‭ ‬الخير‭).‬

كما‭ ‬هي‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬كتاب‭ ‬مصر،‭ ‬ومؤسسة‭ ‬فاروق‭ ‬حسني‭ ‬للثقافة‭ ‬والفنون،‭ ‬ومديرة‭ ‬صالون‭ ‬إحسان‭ ‬عبد‭ ‬القدوس‭ ‬الثقافي،‭ ‬وصاحبة‭ ‬مبادرة‭ (‬كاتبان‭ ‬وكتاب‭) ‬التي‭ ‬استضافت‭ ‬فيها‭ ‬أهم‭ ‬أدباء‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭. ‬لها‭ ‬حضور‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬المعارض‭ ‬والندوات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬العربية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2015‭.‬

كلمات دالة

MENAFN21102023000055011008ID1107281313

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث