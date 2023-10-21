الكاتبة المصرية رشا سمير تسرد تجربتها في الصحافة والرواية في بيت عبدالله الزايد لتراث البحرين الصحفي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يستضيف بيت عبد الله الزايد لتراث البحرين الصحفي، الروائية المصرية رشا سمير، في محاضرة عنوانها «تجربتي ما بين الصحافة والرواية»، تسرد فيها مسار كتاباتها الأدبية التي تمزج ما بين الكتابة الأدبية والصحفية، ومالها من أبعاد تختزل في ذاكرتها الثقافية إذ تعتبرها جسرا ًمهماً للوصول إلى القضايا الفكرية، يأتي ذلك، في إطار الموسم الثقافي لمركز الشيخ إبراهيم للثقافة البحوث «قدرنا أن نغرق في تفاؤلنا»، غدًا الإثنين 23 أكتوبر 2023، عند الساعة الثامنة مساءً، في بيت الزايد لتراث البحرين الصحفي. كما يمكن متابعة المحاضرة، من خلال رابط البث
المباشر: https :// www . youtube . com / watchv = lduurQhhYGU ، وعبر مسح رمز الاستجابة السريعة « QR » لمركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث.
من الجدير ذكره، أن الطبيبة رشا سمير، هي روائية وكاتبة صحفية مصرية، حاصلة على ماجستير جراحة الفم والأسنان-جامعة القاهرة.
صدر لها ست مجموعات قصصية وأربع روايات منها: (بنات في حكايات) (جواري العشق) (سألقاك هناك) (يعني إيه رجل؟)، (للقلب مرسى أخير)، (معبد الحب) و (حب خلف المشربية).
لها مقال أسبوعي في جريدة الفجر المصرية منذ 18 عاماً، وكتبت أيضا لجريدة (الوطن) و (نهضة مصر) ومجلة (صباح الخير).
كما هي عضو في اتحاد كتاب مصر، ومؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، ومديرة صالون إحسان عبد القدوس الثقافي، وصاحبة مبادرة (كاتبان وكتاب) التي استضافت فيها أهم أدباء الوطن العربي. لها حضور واسع في المعارض والندوات والمؤتمرات العربية منذ عام 2015.
كلمات دالة
MENAFN21102023000055011008ID1107281313
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.