رئيس النواب: تأكيد الملك حل الدولتين هو الضمانة الحقيقية للتعايش وإنهاء الصراع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن موقف مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هو موقف ثابت وراسخ في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وإقامة دولته المستقلة، وأنه لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط دون تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وأوضح أن الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك المعظم تؤكد دائمًا أن حل الدولتين هو الضمانة الحقيقية للتعايش وإنهاء الصراعات، وأهمية الحلول الدبلوماسية في معالجة كافة النزاعات، وأن مملكة البحرين تدعم وتساند كافة الجهود الدبلوماسية الدولية والتحركات العربية والإقليمية لاحتواء الأزمة الخطيرة وإيقاف التصعيد وإنهاء العمليات العسكرية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
وأشار المسلم إلى الدعم النيابي لما أكده جلالة الملك المعظم، في توفير الحماية للمدنيين الأبرياء من الجانبين، والإفراج عن جميع الأسرى والرهائن والمحتجزين، وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة بموجب القانون الدولي الإنساني، ورفض مملكة البحرين القاطع تهجير شعب غزة الشقيق من أرضه، والذي يمثل الطريق الحقيقي والمسار السليم لتجنب المنطقة ومستقبلها كارثة إنسانية لا تنتهي تداعياتها وآثارها.
وأشاد رئيس مجلس النواب بمضامين الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم خلال مشاركته في أعمال قمة القاهرة للسلام لبحث التطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، التي عقدت برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.
وأضاف أن شعوب المنطقة والعالم أجمع تتطلع إلى أن تسهم قمة القاهرة في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، بشكل عاجل، وتنفيذ كافة النتائج والمخرجات وصولًا إلى السلام العادل والشامل والمستدام.
وثمن المسلم الدور المحوري والتاريخي لجمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي العربي، وتعزيز العمل والتضامن المشترك وتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها ومستقبلها.
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