رئيس النواب: تأكيد الملك حل الدولتين هو الضمانة الحقيقية للتعايش وإنهاء الصراع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬تؤكد‭ ‬دائمًا‭ ‬أن‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬هو‭ ‬الضمانة‭ ‬الحقيقية‭ ‬للتعايش‭ ‬وإنهاء‭ ‬الصراعات،‭ ‬وأهمية‭ ‬الحلول‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬كافة‭ ‬النزاعات،‭ ‬وأن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تدعم‭ ‬وتساند‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الدولية‭ ‬والتحركات‭ ‬العربية‭ ‬والإقليمية‭ ‬لاحتواء‭ ‬الأزمة‭ ‬الخطيرة‭ ‬وإيقاف‭ ‬التصعيد‭ ‬وإنهاء‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وأشار‭ ‬المسلم‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬النيابي‭ ‬لما‭ ‬أكده‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬للمدنيين‭ ‬الأبرياء‭ ‬من‭ ‬الجانبين،‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬الأسرى‭ ‬والرهائن‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬وتسهيل‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬ورفض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬القاطع‭ ‬تهجير‭ ‬شعب‭ ‬غزة‭ ‬الشقيق‭ ‬من‭ ‬أرضه،‭ ‬والذي‭ ‬يمثل‭ ‬الطريق‭ ‬الحقيقي‭ ‬والمسار‭ ‬السليم‭ ‬لتجنب‭ ‬المنطقة‭ ‬ومستقبلها‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬لا‭ ‬تنتهي‭ ‬تداعياتها‭ ‬وآثارها‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بمضامين‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬قمة‭ ‬القاهرة‭ ‬للسلام‭ ‬لبحث‭ ‬التطورات‭ ‬ومستقبل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬برئاسة‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإدارية‭ ‬الجديدة‭ ‬بالقاهرة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬أجمع‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬قمة‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬المعاناة‭ ‬عن‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬كافة‭ ‬النتائج‭ ‬والمخرجات‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬والمستدام‭.‬

وثمن‭ ‬المسلم‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬والتاريخي‭ ‬لجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بقيادة‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وحماية‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬العربي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬العمل‭ ‬والتضامن‭ ‬المشترك‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬للمنطقة‭ ‬وشعوبها‭ ‬ومستقبلها‭.‬

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