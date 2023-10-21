Sunday, 22 October 2023 04:48 GMT

رئيس النواب: تأكيد الملك حل الدولتين هو الضمانة الحقيقية للتعايش وإنهاء الصراع

10/21/2023 7:23:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬هو‭ ‬موقف‭ ‬ثابت‭ ‬وراسخ‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬وإقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة،‭ ‬وأنه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬استقرار‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬دون‭ ‬تأمين‭ ‬الحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬تؤكد‭ ‬دائمًا‭ ‬أن‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬هو‭ ‬الضمانة‭ ‬الحقيقية‭ ‬للتعايش‭ ‬وإنهاء‭ ‬الصراعات،‭ ‬وأهمية‭ ‬الحلول‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬كافة‭ ‬النزاعات،‭ ‬وأن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تدعم‭ ‬وتساند‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الدولية‭ ‬والتحركات‭ ‬العربية‭ ‬والإقليمية‭ ‬لاحتواء‭ ‬الأزمة‭ ‬الخطيرة‭ ‬وإيقاف‭ ‬التصعيد‭ ‬وإنهاء‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وأشار‭ ‬المسلم‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬النيابي‭ ‬لما‭ ‬أكده‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬للمدنيين‭ ‬الأبرياء‭ ‬من‭ ‬الجانبين،‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬الأسرى‭ ‬والرهائن‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬وتسهيل‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬ورفض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬القاطع‭ ‬تهجير‭ ‬شعب‭ ‬غزة‭ ‬الشقيق‭ ‬من‭ ‬أرضه،‭ ‬والذي‭ ‬يمثل‭ ‬الطريق‭ ‬الحقيقي‭ ‬والمسار‭ ‬السليم‭ ‬لتجنب‭ ‬المنطقة‭ ‬ومستقبلها‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬لا‭ ‬تنتهي‭ ‬تداعياتها‭ ‬وآثارها‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بمضامين‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬قمة‭ ‬القاهرة‭ ‬للسلام‭ ‬لبحث‭ ‬التطورات‭ ‬ومستقبل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬برئاسة‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإدارية‭ ‬الجديدة‭ ‬بالقاهرة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬أجمع‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬قمة‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬المعاناة‭ ‬عن‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬كافة‭ ‬النتائج‭ ‬والمخرجات‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬والمستدام‭.‬

وثمن‭ ‬المسلم‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬والتاريخي‭ ‬لجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بقيادة‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وحماية‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬العربي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬العمل‭ ‬والتضامن‭ ‬المشترك‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬للمنطقة‭ ‬وشعوبها‭ ‬ومستقبلها‭.‬

كلمات دالة

MENAFN21102023000055011008ID1107281312

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث