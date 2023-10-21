الملك يغادر مصر.. ويشيد بجهود السيسي في حشد الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد الخطير في قطاع غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬لدى‭ ‬مغادرته‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬الى‭ ‬أخيه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬فيما‭ ‬يلي‭ ‬نصها‭:‬

فخامة‭ ‬الأخ‭ ‬العزيز‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،

يسرنا‭ ‬ونحن‭ ‬نغادر‭ ‬أرض‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬قمة‭ ‬القاهرة،‭ ‬التي‭ ‬ترأستم‭ ‬أعمالها‭ ‬حفظكم‭ ‬الله‭ ‬بكل‭ ‬حكمة‭ ‬وحصافة‭ ‬وسداد‭ ‬رأي،‭ ‬أن‭ ‬نعرب‭ ‬لكم‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬وخالص‭ ‬التقدير،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬حظينا‭ ‬به‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬من‭ ‬حفاوة‭ ‬الاستقبال‭ ‬وكرم‭ ‬الضيافة‭ ‬في‭ ‬بلدكم‭ ‬الشقيق،‭ ‬امتداداً‭ ‬لما‭ ‬يجمعنا‭ ‬ويربط‭ ‬بين‭ ‬شعبينا‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬تاريخية‭ ‬أخوية،‭ ‬وما‭ ‬تتسم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬عمق‭ ‬تاريخي‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأصعدة‭ ‬والمجالات‭.‬

وإننا‭ ‬نثمن‭ ‬ببالغ‭ ‬الامتنان‭ ‬والتقدير‭ ‬استضافة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لأعمال‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬المباركة،‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬فخامتكم‭

‬وحرصكم‭ ‬البالغ‭ ‬على‭ ‬حشد‭

‬الجهود‭ ‬السياسية‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬لاحتواء‭ ‬التصعيد‭ ‬الخطير‭ ‬والأزمة‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وتخفيف‭ ‬تداعياتها،‭ ‬والدعوة‭ ‬لمواصلة‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬شاملة‭ ‬وعادلة‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وقيام‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬ويحفظ‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬وازدهار‭ ‬المنطقة‭ ‬ويبعد‭ ‬عنها‭ ‬الحروب‭ ‬والصراعات‭.‬

أسأل‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظكم،‭ ‬وينعم‭ ‬عليكم‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬والعمر‭ ‬المديد،‭ ‬ويديم‭ ‬على‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والنماء‭ ‬والازدهار‭.‬

والسلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته‭.‬

أخوكم

حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬

آل‭ ‬خليفة

ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين

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