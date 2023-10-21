Sunday, 22 October 2023 04:48 GMT

الملك يغادر مصر.. ويشيد بجهود السيسي في حشد الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد الخطير في قطاع غزة

10/21/2023 7:23:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غادر‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أمس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ترأس‭ ‬جلالته‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الى‭ ‬أعمال‭ ‬قمة‭ ‬القاهرة‭ ‬للسلام‭ ‬التي‭ ‬بحثت‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬ومستقبل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وعملية‭ ‬السلام‭.‬

وقد‭ ‬بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬لدى‭ ‬مغادرته‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬الى‭ ‬أخيه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬فيما‭ ‬يلي‭ ‬نصها‭:‬

فخامة‭ ‬الأخ‭ ‬العزيز‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،

يسرنا‭ ‬ونحن‭ ‬نغادر‭ ‬أرض‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬قمة‭ ‬القاهرة،‭ ‬التي‭ ‬ترأستم‭ ‬أعمالها‭ ‬حفظكم‭ ‬الله‭ ‬بكل‭ ‬حكمة‭ ‬وحصافة‭ ‬وسداد‭ ‬رأي،‭ ‬أن‭ ‬نعرب‭ ‬لكم‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬وخالص‭ ‬التقدير،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬حظينا‭ ‬به‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬من‭ ‬حفاوة‭ ‬الاستقبال‭ ‬وكرم‭ ‬الضيافة‭ ‬في‭ ‬بلدكم‭ ‬الشقيق،‭ ‬امتداداً‭ ‬لما‭ ‬يجمعنا‭ ‬ويربط‭ ‬بين‭ ‬شعبينا‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬تاريخية‭ ‬أخوية،‭ ‬وما‭ ‬تتسم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬عمق‭ ‬تاريخي‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأصعدة‭ ‬والمجالات‭.‬

وإننا‭ ‬نثمن‭ ‬ببالغ‭ ‬الامتنان‭ ‬والتقدير‭ ‬استضافة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لأعمال‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬المباركة،‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬فخامتكم‭
‬وحرصكم‭ ‬البالغ‭ ‬على‭ ‬حشد‭
‬الجهود‭ ‬السياسية‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬لاحتواء‭ ‬التصعيد‭ ‬الخطير‭ ‬والأزمة‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وتخفيف‭ ‬تداعياتها،‭ ‬والدعوة‭ ‬لمواصلة‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬شاملة‭ ‬وعادلة‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وقيام‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬ويحفظ‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬وازدهار‭ ‬المنطقة‭ ‬ويبعد‭ ‬عنها‭ ‬الحروب‭ ‬والصراعات‭.‬

أسأل‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظكم،‭ ‬وينعم‭ ‬عليكم‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬والعمر‭ ‬المديد،‭ ‬ويديم‭ ‬على‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والنماء‭ ‬والازدهار‭.‬

والسلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته‭.‬

أخوكم

حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬

آل‭ ‬خليفة

ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين

كلمات دالة

MENAFN21102023000055011008ID1107281311

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث