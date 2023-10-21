الملك يغادر مصر.. ويشيد بجهود السيسي في حشد الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد الخطير في قطاع غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) غادر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم أمس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بعد أن ترأس جلالته وفد مملكة البحرين الى أعمال قمة القاهرة للسلام التي بحثت آخر التطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام.
وقد بعث حضرة صاحب الجلالة لدى مغادرته برقية شكر الى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، فيما يلي نصها:
فخامة الأخ العزيز الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظه الله رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يسرنا ونحن نغادر أرض جمهورية مصر العربية الشقيقة، بعد انتهاء قمة القاهرة، التي ترأستم أعمالها حفظكم الله بكل حكمة وحصافة وسداد رأي، أن نعرب لكم عن بالغ الشكر وخالص التقدير، على ما حظينا به والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في بلدكم الشقيق، امتداداً لما يجمعنا ويربط بين شعبينا الشقيقين من علاقات تاريخية أخوية، وما تتسم به من عمق تاريخي على كل الأصعدة والمجالات.
وإننا نثمن ببالغ الامتنان والتقدير استضافة جمهورية مصر العربية الشقيقة لأعمال هذه القمة المباركة، والتي تعكس اهتمام فخامتكم
وحرصكم البالغ على حشد
الجهود السياسية والدبلوماسية الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد الخطير والأزمة الحالية في قطاع غزة وتخفيف تداعياتها، والدعوة لمواصلة عملية السلام في الشرق الأوسط بما يسهم في التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق ويحفظ أمن واستقرار وازدهار المنطقة ويبعد عنها الحروب والصراعات.
أسأل المولى عز وجل أن يحفظكم، وينعم عليكم بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، ويديم على جمهورية مصر العربية الشقيقة نعمة الأمن والأمان والنماء والازدهار.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخوكم
حمد بن عيسى
آل خليفة
ملك مملكة البحرين
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