رئيس بلدي الجنوبية لـ(أخبار الخليج):شارع ((المحزورة)) بثلاثة مسارات قريبا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





كشف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬عبدالله‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبداللطيف‭ ‬أن‭ ‬الدائرة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬ستشهد‭ ‬عملية‭ ‬التطوير‭ ‬بتوسعة‭ ‬شوارعها‭ ‬وإضافة‭ ‬الأرصفة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬بالفترة‭ ‬القادمة‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطور‭ ‬العمراني‭ ‬والاستثماري‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬المنطقة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬شارع‭ ‬المحزورة‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬تقاطع‭ ‬مدخل‭ ‬سند‭ ‬حتى‭ ‬جامع‭ ‬شيخان‭ ‬الفارسي‭ ‬سيتم‭ ‬توسعته‭ ‬بثلاثة‭ ‬مسارات‭ ‬في‭ ‬الذهاب‭ ‬والإياب‭ ‬بغية‭ ‬تخفيف‭ ‬حركة‭ ‬الازدحام‭ ‬المروري‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬الجاري‭ ‬حاليا‭ ‬قد‭ ‬بدأ‭ ‬بعملية‭ ‬المسح‭ ‬على‭ ‬الشارع‭ ‬الرئيسي‭ ‬استعدادا‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬توسعة‭ ‬المسارات‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬المحزورة‭ ‬وفقا‭ ‬للخرائط‭ ‬الهندسية‭ ‬التي‭ ‬اطلع‭ ‬عليها‭ ‬مؤخرا‭. ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬التطوير‭ ‬في‭ ‬التوسعة‭ ‬أيضا‭ ‬ستطال‭ ‬شارع‭ ‬الحجيات‭ ‬المتفرع‭ ‬من‭ ‬شارع‭ ‬المحزورة‭ ‬بسبب‭ ‬ضيق‭ ‬مساحته‭ ‬وكثافة‭ ‬السكان‭ ‬القاطنة‭ ‬في‭ ‬محيطه‭.‬

وأوضح‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬شارع‭ ‬37‭ ‬القريب‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬البحير‭ ‬وأسواق‭ ‬المنتزه‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬توسعته‭ ‬بعد‭ ‬إزالة‭ ‬إشغال‭ ‬الطرق‭ ‬الموجودة‭ ‬لتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬الدخول‭ ‬والخروج‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توسعة‭ ‬مدخل‭ ‬ومخرج‭ ‬محطة‭ ‬الوقود‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬طابور‭ ‬الازدحام‭ ‬اليومي‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الذروة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ظهر‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭.‬

وثمن‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الزيارة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التفقدية‭ ‬لمحافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ومتابعته‭ ‬تنفيذ‭ ‬احتياجات‭ ‬الأهالي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬كما‭ ‬شكر‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬ووزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬ومدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬والطواقم‭ ‬المنتسبة‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭. ‬

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