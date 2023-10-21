رئيس بلدي الجنوبية لـ(أخبار الخليج):شارع ((المحزورة)) بثلاثة مسارات قريبا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب محمد القصاص:
كشف رئيس مجلس بلدي الجنوبية عبدالله إبراهيم عبداللطيف أن الدائرة الثالثة في المحافظة الجنوبية ستشهد عملية التطوير بتوسعة شوارعها وإضافة الأرصفة في بعض المناطق بالفترة القادمة لمواكبة التطور العمراني والاستثماري الذي تشهده المنطقة.
وقال إن شارع المحزورة القادم من تقاطع مدخل سند حتى جامع شيخان الفارسي سيتم توسعته بثلاثة مسارات في الذهاب والإياب بغية تخفيف حركة الازدحام المروري مشيرا إلى أن العمل الجاري حاليا قد بدأ بعملية المسح على الشارع الرئيسي استعدادا للعمل على توسعة المسارات في شارع المحزورة وفقا للخرائط الهندسية التي اطلع عليها مؤخرا. مبينا أن التطوير في التوسعة أيضا ستطال شارع الحجيات المتفرع من شارع المحزورة بسبب ضيق مساحته وكثافة السكان القاطنة في محيطه.
وأوضح كما أن شارع 37 القريب من سوق البحير وأسواق المنتزه سيعمل على توسعته بعد إزالة إشغال الطرق الموجودة لتسهيل عملية الدخول والخروج بالإضافة إلى توسعة مدخل ومخرج محطة الوقود للحد من طابور الازدحام اليومي في أوقات الذروة فضلا عن ظهر يوم الجمعة.
وثمن عبداللطيف الزيارة الأخيرة التفقدية لمحافظ المحافظة الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة ومتابعته تنفيذ احتياجات الأهالي بالتعاون مع الجهات المعنية كما شكر وزير الأشغال ووزير شؤون البلديات والزراعة ومدير عام بلدية المنطقة الجنوبية والطواقم المنتسبة على الجهود المبذولة في خدمة الوطن والمواطنين.
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