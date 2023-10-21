جمعية المهندسين تعلن فتح باب التسجيل للنسخة الخامسة من جائزتها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعربت‭ ‬العلوي‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجمعية‭ ‬وكليات‭ ‬الهندسة‭ ‬بجامعات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مذكرات‭ ‬واتفاقيات‭ ‬التعاون‭ ‬التي‭ ‬وقعتها‭ ‬الجمعية‭ ‬معها‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬البحوث‭ ‬والتدريب،‭ ‬فقد‭ ‬ساهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬المتقدمين‭ ‬للجائزة‭ ‬عن‭ ‬الأعوام‭ ‬السابقة‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬مكانة‭ ‬الجمعية‭ ‬لدى‭ ‬طلبة‭ ‬كليات‭ ‬الهندسة‭ ‬بالبلاد،‭ ‬كما‭ ‬أدى‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬تقدم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬للجائزة‭ ‬بمشاريع‭ ‬تحاكي‭ ‬الواقع‭ ‬العملي‭ ‬للمشاريع‭ ‬الهندسية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬انعكاساً‭ ‬لما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الجمعية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬ريادي‭ ‬وفاعل‭ ‬في‭ ‬اللجان‭ ‬الاستشارية‭ ‬مع‭ ‬كليات‭ ‬الهندسة‭ ‬بالجامعات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬هنأ‭ ‬المهندس‭ ‬عماد‭ ‬المؤيد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الجائزة‭ ‬الفائزين‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬المرموقة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬تشكل‭ ‬دعماً‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬للشباب‭ ‬وحثهم‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والإبداع‭ ‬وتقديم‭ ‬أفكار‭ ‬وحلول‭ ‬هندسية‭ ‬جديدة،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬الفائزين‭ ‬قد‭ ‬فازوا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬مجموع‭ ‬طلبات‭ ‬الترشح‭ ‬المقبولة‭ ‬والبالغ‭ ‬عددها‭ ‬48‭ ‬طلباً‭ ‬وعبر‭ ‬فئاتها‭ ‬المختلفة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تقييم‭ ‬وفحص‭ ‬شامل‭ ‬ودقيق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجان‭ ‬تحكيم‭ ‬الجائزة،‭ ‬وفقاً‭ ‬للمعايير‭ ‬والإجراءات‭ ‬المحددة‭ ‬واللوائح‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬الجائزة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إخضاع‭ ‬المشاريع‭ ‬المتقدمة‭ ‬لشروط‭ ‬محكمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هيئات‭ ‬تحكيم‭ ‬الجائزة‭ ‬بفئتيها،‭ ‬وهما‭ ‬فئة‭ ‬المهندس‭ ‬المتميز،‭ ‬وفئة‭ ‬أفضل‭ ‬مشروع‭ ‬تخرج،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الهيئات‭ ‬التحكيمية‭ ‬يتم‭ ‬تشكيلها‭ ‬بحيث‭ ‬تمثل‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬الهندسية،‭ ‬من‭ ‬الأكاديميين‭ ‬ومن‭ ‬الكفاءات‭ ‬الهندسية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬ومن‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬التخصصات،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تمتلكه‭ ‬الجمعية‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬كافية‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬مسابقات‭ ‬هندسية‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬الجمعية‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬عاما‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬تكريم‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬الفائزين‭ ‬بجائزتها‭ ‬السنوية‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الرابعة،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬احتفالية‭ ‬الجمعية‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الجمعية‭ ‬بالجفير‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬حيث‭ ‬شهد‭ ‬الحفل‭ ‬حضورًا‭ ‬لافتًا‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬القطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضائها‭.‬

وفي‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬جائزة‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬كرمت‭ ‬الدكتورة‭ ‬رائدة‭ ‬العلوي‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬والمهندس‭ ‬عماد‭ ‬المؤيد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الجائزة‭ ‬الفائزين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬فئاتها،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬المهندس‭ ‬المتميز‭ ‬الدكتور‭ ‬بشار‭ ‬أحمدي‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬إنجاز‭ ‬مهني،‭ ‬فيما‭ ‬فازت‭ ‬المهندسة‭ ‬ريم‭ ‬إبراهيم‭ ‬خلفان‭ ‬بجائزة‭ ‬المهندس‭ ‬المتمرس‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬مشروع‭ ‬تخرج‭ ‬وفي‭ ‬تخصص‭ ‬الهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬فاز‭ ‬بالمركز‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬المهندس‭ ‬حسين‭ ‬خليل‭ ‬إبراهيم‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬وبالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬المهندسة‭ ‬زينب‭ ‬جعفر‭ ‬الحلال‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الهاجري‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬تخصص‭ ‬الهندسة‭ ‬المدنية‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬المهندسة‭ ‬ريما‭ ‬عماد‭ ‬الدين‭ ‬كمشكي‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬المهندسة‭ ‬هلا‭ ‬علي‭ ‬النعمة‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية،‭ ‬وفي‭ ‬تخصص‭ ‬الهندسة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والإلكترونية‭ ‬فاز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬الفريق‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬عبدالهادي‭ ‬عبدالأمير‭ ‬والمهندس‭ ‬حمزة‭ ‬جعفر‭ ‬أحمد‭ ‬والمهندس‭ ‬محمود‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬فاز‭ ‬الفريق‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬المهندس‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬ياسر‭ ‬العطاوي‭ ‬والمهندس‭ ‬محمد‭ ‬سعيد‭ ‬مهدي‭ ‬والمهندس‭ ‬أنجيلو‭ ‬عيسى‭ ‬محمد‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭.‬

وفي‭ ‬الهندسة‭ ‬الكيميائية‭ ‬فاز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬الفريق‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬المهندس‭ ‬عبدالله‭ ‬حمزة‭ ‬جعفر‭ ‬والمهندس‭ ‬أحمد‭ ‬منصور‭ ‬أحمد‭ ‬والمهندس‭ ‬علي‭ ‬مجيد‭ ‬عباس‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬الفريق‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬المهندس‭ ‬خليل‭ ‬علي‭ ‬المهيزع‭ ‬والمهندس‭ ‬محمد‭ ‬نصرالدين‭ ‬المبارك‭ ‬والمهندس‭ ‬عبدالله‭ ‬محمد‭ ‬العنزي‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬وفي‭ ‬تخصص‭ ‬الهندسة‭ ‬الميكانيكية‭ ‬فاز‭ ‬الفريق‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬المهندس‭ ‬محمود‭ ‬إبراهيم‭ ‬المعتوق‭ ‬والمهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬حليم‭ ‬علي‭ ‬والمهندس‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالغفار‭ ‬عبدالله‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭. ‬

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‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬للنسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬جائزتها‭ ‬السنوية،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬احتفالية‭ ‬يوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬خلال‭ ‬تكريم‭ ‬الفائزين‭ ‬بالجائزة‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الرابعة،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬تقديم‭ ‬طلبات‭ ‬الترشح

من‭ ‬خلال‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بالجائزة‭ ‬ bse ‭-‬ award ‭.‬ org ‭. ‬

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