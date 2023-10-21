جمعية المهندسين تعلن فتح باب التسجيل للنسخة الخامسة من جائزتها

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- Akhbar Al Khaleej) أكدت الدكتورة رائدة العلوي رئيس جمعية المهندسين البحرينية المكانة الرفيعة التي تحظى بها جائزة جمعية المهندسين البحرينية السنوية بين المهندسين، وفي أوساط القطاع الهندسي بمملكة البحرين منذ إطلاق الجائزة في نسختها الأولى في عام 2018م، مشيرةً إلى ما تمثله الجائزة كقيمة مضافة تسهم في إثراء المجتمع الهندسي على مستوى البلاد، والدور الذي تلعبه جمعية المهندسين البحرينية من خلال الجائزة في تشجيع وتحفيز المهندسين وطلبة الهندسة على الابتكار والإبداع بما يسهم في تطور القطاع الهندسي بمملكة البحرين، وحشد إمكانياتهم لخدمة مملكة البحرين في التنمية، وتنمية روح الإبداع والابتكار وتحفيز المواهب والقدرات في المجالات الهندسية المختلفة.
وأعربت العلوي عن أهمية التعاون بين الجمعية وكليات الهندسة بجامعات مملكة البحرين من خلال مذكرات واتفاقيات التعاون التي وقعتها الجمعية معها ولا سيما في مجالات البحوث والتدريب، فقد ساهم بشكل كبير في زيادة عدد المتقدمين للجائزة عن الأعوام السابقة ما يؤكد مكانة الجمعية لدى طلبة كليات الهندسة بالبلاد، كما أدى ذلك إلى تقدم المزيد من الطلبة للجائزة بمشاريع تحاكي الواقع العملي للمشاريع الهندسية في المملكة، انعكاساً لما تقوم به الجمعية من دور ريادي وفاعل في اللجان الاستشارية مع كليات الهندسة بالجامعات في المملكة.
من جانبه هنأ المهندس عماد المؤيد رئيس لجنة الجائزة الفائزين بهذه الجائزة المرموقة في القطاع الهندسي بمملكة البحرين والتي تشكل دعماً من جمعية المهندسين البحرينية للشباب وحثهم على الابتكار والإبداع وتقديم أفكار وحلول هندسية جديدة، مضيفاً أن هؤلاء الفائزين قد فازوا من بين مجموع طلبات الترشح المقبولة والبالغ عددها 48 طلباً وعبر فئاتها المختلفة، وذلك بعد تقييم وفحص شامل ودقيق من قبل لجان تحكيم الجائزة، وفقاً للمعايير والإجراءات المحددة واللوائح التي تحكم الجائزة، من خلال إخضاع المشاريع المتقدمة لشروط محكمة من قبل هيئات تحكيم الجائزة بفئتيها، وهما فئة المهندس المتميز، وفئة أفضل مشروع تخرج، مؤكداً أن تلك الهيئات التحكيمية يتم تشكيلها بحيث تمثل من جميع القطاعات الهندسية، من الأكاديميين ومن الكفاءات الهندسية العاملة في القطاعين العام والخاص، ومن ذوي الخبرة في جميع التخصصات، مشيراً إلى ما تمتلكه الجمعية من خبرة كافية في إقامة مسابقات هندسية منذ تأسيس الجمعية قبل أكثر من خمسين عاما.
جاء ذلك بمناسبة تكريم جمعية المهندسين البحرينية الفائزين بجائزتها السنوية في نسختها الرابعة، وذلك خلال احتفالية الجمعية بمناسبة يوم المهندس البحريني والتي أقيمت في مقر الجمعية بالجفير مساء الأربعاء الماضي حيث شهد الحفل حضورًا لافتًا من مسؤولي القطاع الهندسي في البلاد، إلى جانب إدارة الجمعية وعدد من أعضائها.
وفي النسخة الرابعة من جائزة جمعية المهندسين البحرينية كرمت الدكتورة رائدة العلوي رئيس الجمعية والمهندس عماد المؤيد رئيس لجنة الجائزة الفائزين من مختلف فئاتها، حيث فاز في فئة المهندس المتميز الدكتور بشار أحمدي بجائزة أفضل إنجاز مهني، فيما فازت المهندسة ريم إبراهيم خلفان بجائزة المهندس المتمرس.
وفي فئة أفضل مشروع تخرج وفي تخصص الهندسة المعمارية فاز بالمركز المركز الأول المهندس حسين خليل إبراهيم من جامعة البحرين، وبالمركز الثاني المهندسة زينب جعفر الحلال من جامعة البحرين، وفي المركز الثالث المهندس محمد عبدالعزيز الهاجري من جامعة البحرين، فيما فاز في تخصص الهندسة المدنية بالمركز الأول المهندسة ريما عماد الدين كمشكي من جامعة العلوم التطبيقية، وفي المركز الثاني المهندسة هلا علي النعمة من جامعة العلوم التطبيقية، وفي تخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونية فاز بالمركز الأول الفريق المكون من المهندس علي عبدالهادي عبدالأمير والمهندس حمزة جعفر أحمد والمهندس محمود محمد حسين من جامعة البحرين، وفي المركز الثاني فاز الفريق المكون من المهندس عبدالرحمن ياسر العطاوي والمهندس محمد سعيد مهدي والمهندس أنجيلو عيسى محمد من جامعة البحرين.
وفي الهندسة الكيميائية فاز بالمركز الأول الفريق المكون من المهندس عبدالله حمزة جعفر والمهندس أحمد منصور أحمد والمهندس علي مجيد عباس من جامعة البحرين، فيما فاز بالمركز الثاني الفريق المكون من المهندس خليل علي المهيزع والمهندس محمد نصرالدين المبارك والمهندس عبدالله محمد العنزي من جامعة البحرين، وفي تخصص الهندسة الميكانيكية فاز الفريق المكون من المهندس محمود إبراهيم المعتوق والمهندس إبراهيم حليم علي والمهندس يوسف عبدالغفار عبدالله من جامعة البحرين.
كما أعلنت جمعية المهندسين البحرينية فتح باب التسجيل للنسخة الخامسة من جائزتها السنوية، وذلك خلال احتفالية يوم المهندس البحريني لهذا العام خلال تكريم الفائزين بالجائزة في نسختها الرابعة، حيث يمكن تقديم طلبات الترشح
من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة bse - award . org .
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