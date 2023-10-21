وزير العدل يُرخّص لأربع وعشرين شركة جديدة لمزاولة أعمال المنفذ الخاص

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬إن‭ ‬الترخيص‭ ‬لدفعة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المنفذين‭ ‬الخاصين‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬تعزيز‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬العدالة،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬مبادئ‭ ‬الاستدامة‭ ‬والعدالة‭ ‬والتنافسية‭ ‬التي‭ ‬ارتكزت‭ ‬عليها‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬المعاودة‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬المنفذين‭ ‬الخاصين‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائية‭ ‬والسندات‭ ‬التنفيذية‭ ‬الأخرى‭ ‬طبقًا‭ ‬للاختصاص‭ ‬المنوط‭ ‬بهم‭ ‬قانونًا،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬ودعم‭ ‬أهداف‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬وفعالية‭ ‬وسرعة‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنفيذية‭ ‬والخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬للمحاكم‭ ‬تبعًا‭ ‬لمسارات‭ ‬واضحة‭ ‬ومحددة‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬وجوب‭ ‬التزام‭ ‬المنفذين‭ ‬الخاصين‭ ‬أثناء‭ ‬قيامهم‭ ‬بالأعمال‭ ‬والإجراءات‭ ‬المرخَّص‭ ‬بها‭ ‬بالدقة‭ ‬والأمانة‭ ‬والإخلاص،‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬أسرار‭ ‬وكرامة‭ ‬المهنة،‭ ‬والتنفيذ‭ ‬التام‭ ‬للقرارات‭ ‬والأوامر‭ ‬القضائية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬محاكم‭ ‬التنفيذ‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬أوجب‭ ‬على‭ ‬المنفذ‭ ‬له‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالمنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬لاستكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬التنفيذ‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬فيها‭ ‬قرارات‭ ‬بالحجز‭ ‬على‭ ‬أموال‭ ‬المنفذ‭ ‬ضده‭ ‬‮«‬عقارات،‭ ‬مركبات،‭ ‬منقولات،‭ ‬أسهم‭ ‬ومستندات‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالمنفذين‭ ‬الخاصين‭ ‬المرخصين‭ ‬للقيام‭ ‬بإجراءات‭ ‬الإخطار‭ ‬وتقديم‭ ‬طلب‭ ‬التنفيذ‭ ‬ومتابعة‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتخذة‭.‬

هذا،‭ ‬وتتولى‭ ‬إدارة‭ ‬التوثيق‭ ‬والتنفيذ‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬التفتيش‭ ‬الإداري‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬التزامه‭ ‬بالواجبات‭ ‬المقررة‭ ‬بموجب‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذا‭ ‬له‭ ‬ومن‭ ‬التزامه‭ ‬بشروط‭ ‬الترخيص‭ ‬الصادر‭ ‬له،‭ ‬كما‭ ‬تتلقى‭ ‬الشكاوى‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬ضد‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المنفذين‭ ‬الخاصين‭ ‬الطبيعيين‭ ‬العاملين‭ ‬لديه‭.‬

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