الأكاديمية الملكية للشرطة تكرم القائمين على تنفيذ برامج المعسكر الصيفي الرابع عشر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬العميد‭ ‬فواز‭ ‬الحسن‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحفل‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاهتمام‭ ‬والرعاية‭ ‬اللذين‭ ‬يوليهما‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬للمعسكر،‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬بما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لكافة‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬وأنشطة‭ ‬المعسكر،‭ ‬وما‭ ‬أظهروه‭ ‬من‭ ‬احترافية‭ ‬وخبرة‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬وحفظ‭ ‬سلامة‭ ‬وأمن‭ ‬المشاركين‭.‬

وأوضح‭ ‬آمر‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الملكية‭ ‬للشرطة‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬المواطنة‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬والتسامح،‭ ‬وتنمية‭ ‬روح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬وصقل‭ ‬القدرات‭ ‬واكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الثقافية‭ ‬والرياضية‭ ‬وتوجيهها‭ ‬التوجيه‭ ‬السليم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استغلال‭ ‬أوقات‭ ‬الفراغ‭ ‬وتنمية‭ ‬المهارات‭ ‬القيادية‭ ‬وتحصين‭ ‬النشء‭ ‬والشباب‭ ‬من‭ ‬الجريمة‭ ‬والانحراف‭.‬

وخلال‭ ‬الحفل‭ ‬استمع‭ ‬آمر‭ ‬الأكاديمية‭ ‬لملاحظات‭ ‬وآراء‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬البرامج‭ ‬والأنشطة‭ ‬وتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والرؤى‭ ‬والفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬لتطويرها‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأفكار‭ ‬ستكون‭ ‬ضمن‭ ‬رؤية‭ ‬الأكاديميّة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬وأنشطة‭ ‬لشباب‭ ‬المستقبل‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬لجنة‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬الأكاديميّة‭ ‬لبرنامج‭ ‬وطني‭ ‬توعوي‭ ‬سنوي‭ ‬سيتناول‭ ‬الموضوعات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ويعالج‭ ‬الظواهر‭ ‬السلبيّة‭ ‬والسلوكيّات‭ ‬غير‭ ‬المرغوبة‭.‬

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