الأكاديمية الملكية للشرطة تكرم القائمين على تنفيذ برامج المعسكر الصيفي الرابع عشر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شهد العميد فواز حسن الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة حفل التكريم الذي أقامته الأكاديمية لتكريم القائمين على تنفيذ برامج وأنشطة المعسكر الصيفي الرابع عشر للعام 2023.
وبهذه المناسبة أكد العميد فواز الحسن على أن هذا الحفل يأتي في إطار الاهتمام والرعاية اللذين يوليهما الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية للمعسكر، والمتابعة المستمرة من قبل الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام بما من شأنه تحقيق الأهداف المرجوة، معرباً عن شكره وتقديره لكافة القائمين على تنفيذ برامج وأنشطة المعسكر، وما أظهروه من احترافية وخبرة في التنظيم وحفظ سلامة وأمن المشاركين.
وأوضح آمر الأكاديمية الملكية للشرطة أن وزارة الداخلية مستمرة في تنظيم مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تعزيز المواطنة وترسيخ قيم الولاء والانتماء والتسامح، وتنمية روح الفريق الواحد وصقل القدرات واكتشاف المواهب الثقافية والرياضية وتوجيهها التوجيه السليم، بالإضافة إلى استغلال أوقات الفراغ وتنمية المهارات القيادية وتحصين النشء والشباب من الجريمة والانحراف.
وخلال الحفل استمع آمر الأكاديمية لملاحظات وآراء القائمين على البرامج والأنشطة وتبادل الأفكار والرؤى والفرص المتاحة لتطويرها في السنوات القادمة، مشيراً إلى أن هذه الأفكار ستكون ضمن رؤية الأكاديميّة في تنفيذ برامج وأنشطة لشباب المستقبل بالتعاون مع لجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إعداد الأكاديميّة لبرنامج وطني توعوي سنوي سيتناول الموضوعات الاجتماعية ويعالج الظواهر السلبيّة والسلوكيّات غير المرغوبة.
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