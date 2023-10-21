حملة ((يوم التضامن مع أهالينا في غزة.. نحن معكم)) مستمرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أشاد فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة للشعب الفلسطيني الشقيق جراء الحرب الدائرة في غزة والظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها، وتوجيه جلالته للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالمساهمة بثمانية ملايين ونصف المليون دولار أمريكي والتي تعكس الموقف الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية العادلة والمحبة الكبيرة التي يكنّها جلالته للشعب الفلسطيني الشقيق، مشيداً فضيلته بالتبرع السخي من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بخمسمائة ألف دينار بحريني، مؤكداً أن هذه المواقف من قيادتنا الرشيدة تؤكد وقوف مملكة البحرين إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في محنتهم الإنسانية، وتأكيداً للعلاقات المتميزة بين مملكة البحرين ودولة فلسطين الشقيقة.
كما أكد أن قيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب كان لها الأثر الكبير -بعد توفيق الله عز وجل- في تحقيق هذا النجاح الباهر الذي حققته الحملة في يوم التضامن مع أهالينا في غزة.
أشاد فضيلته كذلك بجهود الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الرئيس التنفيذي للجنة البحرينية الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة الدكتور مصطفى السيد في إدارة اللجنة والعمل على توحيد الجهود لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين، مثمناً ما قام به جميع أعضاء اللجنة من جهود مباركة ساهمت في تحقيق هذا النجاح، مشيداً بجميع المساهمين والمتبرعين من المؤسسات والشركات والشعب البحريني الذي قدم أروع صور التضامن مع الأشقاء في فلسطين، ملبين نداء الواجب الإنساني الذي يمليه عليهم دينهم الإسلامي الحنيف حيث هبّوا وتسابقوا للمشاركة والتبرع للحملة تأكيداً لما عرف عن مملكة البحرين قيادة وحكومةً وشعباً من حبّ لعمل الخير ومساعدة المحتاجين والمنكوبين والمتضررين.
من جانبه أكد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الرئيس التنفيذي للجنة البحرينية الوطنية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة الدكتور مصطفى السيد أن الحملة متواصلة وهناك العديد من الشخصيات والتجار والشركات الذين قاموا بالتواصل مع اللجنة لتقديم مساهماتها في هذه الحملة الوطنية من أجل إغاثة الأشقاء في غزة جراء الظروف الإنسانية التي يمرون بها. وسيتم إعلان أسماء المتبرعين الجدد فور استلام تبرعاتهم.
وقال الدكتور مصطفى السيد إنه يمكن التبرع عبر القنوات الرسمية التي أعلنتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية واللجنة البحرينية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة وتشمل الموقع الإلكتروني للمؤسسة www . rhf . gov . bh ، والحساب البنكي
BH 07 NBOB 00000099570432، والرسائل النصية القصيرة عبر بتلكو94977، زين 94944، STC 98977، إضافة إلى برنامج البنفت على هاتف رقم 38800188.
كما قدم الشكر إلى المتبرعين الكرام في حملة يوم التضامن وهم: جلالة الملك المعظم ، سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ ناصر، شركة بابكو انرجيز، بنك البحرين الوطني، شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، شركة بيون، بنك البحرين والكويت، شركة ألمنيوم البحرين، بيت التمويل الكويتي، غرفة صناعة وتجارة البحرين، الجمعية الإسلامية، مجلس النواب، مجلس الشورى، بنك السلام، مجموعة الزامل، صندوق الزكاة، مؤسسة ناس، بنك البركة الإسلامي، شركة فخرو للمطاعم، الأوقاف الجعفرية، الأوقاف السنية، عقارات السيف، شركة بنفت، لولو هايبرماركت، بنك البحرين الإسلامي، مجموعة جي اف اتش، شركة يوسف بن أحمد كانو، البحرين الوطنية القابضة، مجموعة فنادق الخليج، شركة علي ومحمد يتيم، الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، شركة الكوهجي للكهرباء والإنشاء ، شركة إبراهيم خليل كانو، شركة زين للاتصالات، شركة اس تي سي للاتصالات، لمار القابضة، شركة استيراد للاستثمار، السيد أحمد اسماعيل الطحان، مؤسسة محمد بن يوسف نجيبي الخيرية، مجموعة البلاد، جمعية الكلمة الطيبة، مجموعة الحواج، شركة الأوراق المالية والاستثمار، شركة البحرين للتسهيلات التجارية، شركة محمد علي زينل، مجموعة ترافكو، شركة عبدالعزيز حمد الصالح، شركة أوال للألبان، أحمد بن سلمان المسلّم، بنك البحرين للتنمية، مطعم وينق مان، شركة ايزي باي، شركة الهلال تكافل للتأمين، شركة مطاعم فطيرة الفلافل.
كلمات دالة
MENAFN21102023000055011008ID1107281304
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.