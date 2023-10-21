Sunday, 22 October 2023 04:48 GMT

حملة ((يوم التضامن مع أهالينا في غزة.. نحن معكم)) مستمرة

10/21/2023 7:23:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬عدنان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬القطان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬إغاثية‭ ‬عاجلة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والظروف‭ ‬الإنسانية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يمرون‭ ‬بها،‭ ‬وتوجيه‭ ‬جلالته‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬بالمساهمة‭ ‬بثمانية‭ ‬ملايين‭ ‬ونصف‭ ‬المليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬الموقف‭ ‬الثابت‭ ‬والواضح‭ ‬تجاه‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬العادلة‭ ‬والمحبة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يكنّها‭ ‬جلالته‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬مشيداً‭ ‬فضيلته‭ ‬بالتبرع‭ ‬السخي‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بخمسمائة‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬من‭ ‬قيادتنا‭ ‬الرشيدة‭ ‬تؤكد‭ ‬وقوف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬محنتهم‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وتأكيداً‭ ‬للعلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬فلسطين‭ ‬الشقيقة‭. ‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬قيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬الأثر‭ ‬الكبير‭ -‬بعد‭ ‬توفيق‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭- ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬الباهر‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬الحملة‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬أهالينا‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

أشاد‭ ‬فضيلته‭ ‬كذلك‭ ‬بجهود‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإغاثة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬لمساعدة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬مثمناً‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مباركة‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬النجاح،‭ ‬مشيداً‭ ‬بجميع‭ ‬المساهمين‭ ‬والمتبرعين‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬والشعب‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬أروع‭ ‬صور‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬ملبين‭ ‬نداء‭ ‬الواجب‭ ‬الإنساني‭ ‬الذي‭ ‬يمليه‭ ‬عليهم‭ ‬دينهم‭ ‬الإسلامي‭ ‬الحنيف‭ ‬حيث‭ ‬هبّوا‭ ‬وتسابقوا‭ ‬للمشاركة‭ ‬والتبرع‭ ‬للحملة‭ ‬تأكيداً‭ ‬لما‭ ‬عرف‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومةً‭ ‬وشعباً‭ ‬من‭ ‬حبّ‭ ‬لعمل‭ ‬الخير‭ ‬ومساعدة‭ ‬المحتاجين‭ ‬والمنكوبين‭ ‬والمتضررين‭. ‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإغاثة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬أن‭ ‬الحملة‭ ‬متواصلة‭ ‬وهناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬والتجار‭ ‬والشركات‭ ‬الذين‭ ‬قاموا‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬لتقديم‭ ‬مساهماتها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إغاثة‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬جراء‭ ‬الظروف‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬يمرون‭ ‬بها‭. ‬وسيتم‭ ‬إعلان‭ ‬أسماء‭ ‬المتبرعين‭ ‬الجدد‭ ‬فور‭ ‬استلام‭ ‬تبرعاتهم‭. ‬

‭ ‬وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬إنه‭ ‬يمكن‭ ‬التبرع‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬أعلنتها‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬واللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لإغاثة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وتشمل‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للمؤسسة‭ ‬ www ‭.‬ rhf ‭.‬ gov ‭.‬ bh ،‭ ‬والحساب‭ ‬البنكي‭ ‬

BH 07 NBOB 00000099570432،‭ ‬والرسائل‭ ‬النصية‭ ‬القصيرة‭ ‬عبر‭ ‬بتلكو94977،‭ ‬زين‭ ‬94944،‭ ‬ STC ‭ ‬98977،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬البنفت‭ ‬على‭ ‬هاتف‭ ‬رقم‭ ‬38800188‭. ‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬المتبرعين‭ ‬الكرام‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬يوم‭ ‬التضامن‭ ‬وهم‭: ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬،‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر،‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬شركة‭ ‬بيون،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين،‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي،‭ ‬غرفة‭ ‬صناعة‭ ‬وتجارة‭ ‬البحرين،‭ ‬الجمعية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬مجموعة‭ ‬الزامل،‭ ‬صندوق‭ ‬الزكاة،‭ ‬مؤسسة‭ ‬ناس،‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي،‭ ‬شركة‭ ‬فخرو‭ ‬للمطاعم،‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية،‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية،‭ ‬عقارات‭ ‬السيف،‭ ‬شركة‭ ‬بنفت،‭ ‬لولو‭ ‬هايبرماركت،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي،‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬اف‭ ‬اتش،‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو،‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬القابضة،‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج،‭ ‬شركة‭ ‬علي‭ ‬ومحمد‭ ‬يتيم،‭ ‬الشركة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية‭ ‬للتأمين،‭ ‬شركة‭ ‬الكوهجي‭ ‬للكهرباء‭ ‬والإنشاء‭ ‬،‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو،‭ ‬شركة‭ ‬زين‭ ‬للاتصالات،‭ ‬شركة‭ ‬اس‭ ‬تي‭ ‬سي‭ ‬للاتصالات،‭ ‬لمار‭ ‬القابضة،‭ ‬شركة‭ ‬استيراد‭ ‬للاستثمار،‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬اسماعيل‭ ‬الطحان،‭ ‬مؤسسة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬يوسف‭ ‬نجيبي‭ ‬الخيرية،‭ ‬مجموعة‭ ‬البلاد،‭ ‬جمعية‭ ‬الكلمة‭ ‬الطيبة،‭ ‬مجموعة‭ ‬الحواج،‭ ‬شركة‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬والاستثمار،‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية،‭ ‬شركة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬زينل،‭ ‬مجموعة‭ ‬ترافكو،‭ ‬شركة‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬حمد‭ ‬الصالح،‭ ‬شركة‭ ‬أوال‭ ‬للألبان،‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلّم،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية،‭ ‬مطعم‭ ‬وينق‭ ‬مان،‭ ‬شركة‭ ‬ايزي‭ ‬باي،‭ ‬شركة‭ ‬الهلال‭ ‬تكافل‭ ‬للتأمين،‭ ‬شركة‭ ‬مطاعم‭ ‬فطيرة‭ ‬الفلافل‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN21102023000055011008ID1107281304

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث