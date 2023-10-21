حملة ((يوم التضامن مع أهالينا في غزة.. نحن معكم)) مستمرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬قيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬الأثر‭ ‬الكبير‭ -‬بعد‭ ‬توفيق‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭- ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬الباهر‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬الحملة‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬أهالينا‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

أشاد‭ ‬فضيلته‭ ‬كذلك‭ ‬بجهود‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإغاثة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬لمساعدة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬مثمناً‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مباركة‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬النجاح،‭ ‬مشيداً‭ ‬بجميع‭ ‬المساهمين‭ ‬والمتبرعين‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬والشعب‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬أروع‭ ‬صور‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬ملبين‭ ‬نداء‭ ‬الواجب‭ ‬الإنساني‭ ‬الذي‭ ‬يمليه‭ ‬عليهم‭ ‬دينهم‭ ‬الإسلامي‭ ‬الحنيف‭ ‬حيث‭ ‬هبّوا‭ ‬وتسابقوا‭ ‬للمشاركة‭ ‬والتبرع‭ ‬للحملة‭ ‬تأكيداً‭ ‬لما‭ ‬عرف‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومةً‭ ‬وشعباً‭ ‬من‭ ‬حبّ‭ ‬لعمل‭ ‬الخير‭ ‬ومساعدة‭ ‬المحتاجين‭ ‬والمنكوبين‭ ‬والمتضررين‭. ‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإغاثة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬أن‭ ‬الحملة‭ ‬متواصلة‭ ‬وهناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬والتجار‭ ‬والشركات‭ ‬الذين‭ ‬قاموا‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬لتقديم‭ ‬مساهماتها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إغاثة‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬جراء‭ ‬الظروف‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬يمرون‭ ‬بها‭. ‬وسيتم‭ ‬إعلان‭ ‬أسماء‭ ‬المتبرعين‭ ‬الجدد‭ ‬فور‭ ‬استلام‭ ‬تبرعاتهم‭. ‬

‭ ‬وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬إنه‭ ‬يمكن‭ ‬التبرع‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬أعلنتها‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬واللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لإغاثة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وتشمل‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للمؤسسة‭ ‬ www ‭.‬ rhf ‭.‬ gov ‭.‬ bh ،‭ ‬والحساب‭ ‬البنكي‭ ‬

BH 07 NBOB 00000099570432،‭ ‬والرسائل‭ ‬النصية‭ ‬القصيرة‭ ‬عبر‭ ‬بتلكو94977،‭ ‬زين‭ ‬94944،‭ ‬ STC ‭ ‬98977،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬البنفت‭ ‬على‭ ‬هاتف‭ ‬رقم‭ ‬38800188‭. ‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬المتبرعين‭ ‬الكرام‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬يوم‭ ‬التضامن‭ ‬وهم‭: ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬،‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر،‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬شركة‭ ‬بيون،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين،‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي،‭ ‬غرفة‭ ‬صناعة‭ ‬وتجارة‭ ‬البحرين،‭ ‬الجمعية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬مجموعة‭ ‬الزامل،‭ ‬صندوق‭ ‬الزكاة،‭ ‬مؤسسة‭ ‬ناس،‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي،‭ ‬شركة‭ ‬فخرو‭ ‬للمطاعم،‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية،‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية،‭ ‬عقارات‭ ‬السيف،‭ ‬شركة‭ ‬بنفت،‭ ‬لولو‭ ‬هايبرماركت،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي،‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬اف‭ ‬اتش،‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو،‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬القابضة،‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج،‭ ‬شركة‭ ‬علي‭ ‬ومحمد‭ ‬يتيم،‭ ‬الشركة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية‭ ‬للتأمين،‭ ‬شركة‭ ‬الكوهجي‭ ‬للكهرباء‭ ‬والإنشاء‭ ‬،‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو،‭ ‬شركة‭ ‬زين‭ ‬للاتصالات،‭ ‬شركة‭ ‬اس‭ ‬تي‭ ‬سي‭ ‬للاتصالات،‭ ‬لمار‭ ‬القابضة،‭ ‬شركة‭ ‬استيراد‭ ‬للاستثمار،‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬اسماعيل‭ ‬الطحان،‭ ‬مؤسسة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬يوسف‭ ‬نجيبي‭ ‬الخيرية،‭ ‬مجموعة‭ ‬البلاد،‭ ‬جمعية‭ ‬الكلمة‭ ‬الطيبة،‭ ‬مجموعة‭ ‬الحواج،‭ ‬شركة‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬والاستثمار،‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية،‭ ‬شركة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬زينل،‭ ‬مجموعة‭ ‬ترافكو،‭ ‬شركة‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬حمد‭ ‬الصالح،‭ ‬شركة‭ ‬أوال‭ ‬للألبان،‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلّم،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية،‭ ‬مطعم‭ ‬وينق‭ ‬مان،‭ ‬شركة‭ ‬ايزي‭ ‬باي،‭ ‬شركة‭ ‬الهلال‭ ‬تكافل‭ ‬للتأمين،‭ ‬شركة‭ ‬مطاعم‭ ‬فطيرة‭ ‬الفلافل‭. ‬

كلمات دالة