الأنظار كلها موجهة إلى دور ((حاسم)) لقطر في جهود الإفراج عن الرهائن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تضطلع‭ ‬قطر‭ ‬التي‭ ‬تقيم‭ ‬علاقات‭ ‬جيّدة‭ ‬مع‭ ‬حكومات‭ ‬غربية‭ ‬ومع‭ ‬حماس،‭ ‬بدور‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬رهائن‭ ‬تحتجزهم‭ ‬الحركة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المسلّحة‭ ‬منذ‭ ‬هجومها‭ ‬المباغت‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬إبداء‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬استعدادها‭ ‬للمساعدة‭. ‬

فالرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬أشاد‭ ‬الجمعة‭ ‬بدور‭ ‬‮«‬مهم‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬أدته‭ ‬الإمارة‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬رهينتين‭ ‬أمريكيتين‭ ‬كانت‭ ‬تحتجزهما‭ ‬حماس‭ ‬منذ‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬شنّتها‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬مبديا‭ ‬ثقته‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الرهائن‭. ‬يعوّل‭ ‬الغرب‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬على‭ ‬نفوذ‭ ‬الدولة‭ ‬الخليجية‭ ‬الصغيرة‭ ‬والغنية‭ ‬بالغاز‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬مستثمرا‭ ‬رئيسيا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأوضاع،‭ ‬وقد‭ ‬أدت‭ ‬الدوحة‭ ‬دورا‭ ‬حاسما‭ ‬في‭ ‬إفراج‭ ‬إيران‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬خمسة‭ ‬أمريكيين‭ ‬كانت‭ ‬تحتجزهم‭.‬

في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬اضطّلعت‭ ‬مصر‭ ‬بدور‭ ‬الوسيط‭ ‬الرئيسي‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وفصائل‭ ‬فلسطينية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬لا‭ ‬تخفي‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬لعب‭ ‬دور،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬التركيز‭ ‬ينصبّ‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬الرهائن‭ ‬بشكل‭ ‬آمن‭. ‬يقول‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬الدراسات‭ ‬والبحوث‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬ودول‭ ‬المتوسط‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬حسني‭ ‬لعبيدي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قطر‭ ‬هي‭ ‬الوسيط‭ ‬الأكثر‭ ‬استيعابا‮»‬‭. ‬

ويضيف‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬تعرف‭ ‬حماس‭ ‬جيدا‭ ‬وهي‭ ‬داعم‭ ‬وفي‭ ‬لها‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬تمويل‭ ‬الدوحة‭ ‬رواتب‭ ‬موظفي‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الخاضع‭ ‬لسيطرة‭ ‬الحركة‭. ‬وتستضيف‭ ‬قطر‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحماس،‭ ‬وتحظى‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بتقدير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬أكبر‭ ‬حلفاء‭ ‬إسرائيل‭. ‬وتستضيف‭ ‬قطر‭ ‬أكبر‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

تقول‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬حماس‭ ‬خطفت‭ ‬203‭ ‬أشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬أجانب‭ ‬وإسرائيليون‭ ‬وحاملو‭ ‬جنسيتين‭ ‬إسرائيلية‭ ‬وأجنبية‭ ‬في‭ ‬هجماتها‭ ‬المباغتة‭ ‬التي‭ ‬شنّتها‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭. ‬وليل‭ ‬الجمعة‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬الرهينتان‭ ‬الأمريكيتان‭ ‬جوديث‭ ‬تاي‭ ‬رعنان‭ ‬وناتالي‭ ‬شوشانا‭ ‬رعنان،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بعدما‭ ‬أفرجت‭ ‬حماس‭ ‬عنهما‭.‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬أمام‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الصحافيين‭ ‬قال‭ ‬ماكرون‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬نتيجة‭ ‬جيدة‭ ‬جدا‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المفاوضات‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬فيها‭ ‬قطر‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬جد‮»‬‭ ‬واضاف‭ ‬ماكرون‭ ‬أن‭ ‬فرنسا‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تُنفّذ‭ ‬عمليات‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬‮«‬الساعات‭ ‬والأيام‮»‬‭ ‬المقبلة‭ ‬لمواصلة‭ ‬‮«‬السماح‭ ‬للرهائن،‭ ‬خصوصا‭ ‬رهائننا،‭ ‬بالمغادرة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬النقاشات‭ ‬التي‭ ‬نجريها‭... ‬مع‭ ‬جهات‭ ‬مختلفة‭ ‬ومع‭ ‬قطر‭ ‬خصوصا،‭ ‬تعطينا‭ ‬الأمل‭ ‬أننا‭ ‬سنتمكن‭ ‬من‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬لإخراج‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬الرهائن‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬ماكرون‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬واثقون‭: ‬القنوات‭ ‬التي‭ ‬لدينا‭ ‬هي‭ ‬المناسبة‭ ‬والمفيدة‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬منشور‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬قطر‭ ‬أدت‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬الرهينتين‭ ‬الأمريكيتين‭.‬

يقول‭ ‬البروفسور‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬الدراسات‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬‮«‬سيانس‭ ‬بو‮»‬‭ ‬إتيان‭ ‬دينيا‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬احتجاز‭ ‬الرهائن،‭ ‬إن‭ ‬قطر‭ ‬‮«‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‮»‬‭. ‬فبوساطة‭ ‬قطرية‭ ‬تم‭ ‬تحرير‭ ‬ستة‭ ‬مليارات‭ ‬من‭ ‬الأصول‭ ‬الإيرانية‭ ‬المجمدة‭ ‬في‭ ‬مصارف‭ ‬كورية‭ ‬جنوبية‭ ‬مقابل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬خمسة‭ ‬أمريكيين‭ ‬كانت‭ ‬تحتجزهم‭ ‬طهران‭.‬

يبدو‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬الصدفة‭ ‬أن‭ ‬موفد‭ ‬ماكرون‭ ‬إلى‭ ‬لبنان،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السابق‭ ‬جان‭-‬إيف‭ ‬لودريان،‭ ‬وهو‭ ‬مقرّب‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬ويحظى‭ ‬بثقته‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬الأمنية،‭ ‬كان‭ ‬موجودا‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬وفقا‭ ‬لمصادر‭ ‬دبلوماسية‭. ‬كذلك‭ ‬أجرى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬جولته‭ ‬الماراثونية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬

ويقول‭ ‬دينيا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قطر‭ ‬تمارس‭ ‬لعبة‭ ‬مزدوجة‭: ‬فهي‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬جماعات‭ ‬إرهابية‭ ‬وبعض‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬المدينة‭ ‬لها‮»‬‭. ‬ودعت‭ ‬قطر‭ ‬طالبان‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬مكتب‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬بموافقة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬التفاوض‭ ‬على‭ ‬سحب‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬أفغانستان‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2021،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬الانسحاب‭ ‬تزامن‭ ‬مع‭ ‬استيلاء‭ ‬الحركة‭ ‬على‭ ‬السلطة‭. ‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬تسعى‭ ‬قوى‭ ‬إقليمية‭ ‬أخرى‭ ‬لأداء‭ ‬دور‭. ‬فقد‭ ‬تلقّت‭ ‬تركيا‭ ‬‮«‬طلبات‭ ‬من‭ ‬بلدان‭ ‬عدة‮»‬‭ ‬للمساعدة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬بيروت‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬هاكان‭ ‬فيدان،‭ ‬وهو‭ ‬قائد‭ ‬سابق‭ ‬لجهاز‭ ‬الاستخبارات‭. ‬ويسعى‭ ‬إردوجان‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعدما‭ ‬تدهورت‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬خلافات‭ ‬حادة‭. ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬مخاطر‭ ‬فقدان‭ ‬الطرفين‭ ‬الثقة‭ ‬بأنقرة‭.‬